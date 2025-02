Williams FW47 Debütiert in Silverstone: Erste Testfahrten mit Carlos Sainz und Alex Albon

Das britische Formel-1-Team Williams präsentierte am Freitag seinen neuen Rennwagen, den FW47, in Silverstone. Carlos Sainz und Alex Albon führten die ersten Testfahrten mit dem Fahrzeug durch, wobei das Team einige kleinere Probleme feststellte, die vor den offiziellen Testfahrten in Bahrain behoben werden sollen.

Williams ' 2023 Formel-1-Auto, der FW47 , wurde am Freitag in Silverstone vorgestellt. Carlos Sainz und Alex Albon führten die ersten Testfahrten mit dem neuen Fahrzeug durch, wobei sie insgesamt 200 km zurücklegten. Obwohl das Debüt größtenteils erfolgreich verlief, gab es kleine Probleme, die das Team vor den offiziellen Testfahrten in Bahrain beheben möchte. Chefingenieur Dave Robson betonte, dass das Auto gut lief und die Fahrer keine größeren Probleme berichteten.

Die Testfahrten dienten dazu, das Auto unter realen Bedingungen zu testen und sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert. Robson erklärte, dass es einige kleinere Probleme gab, die jedoch die Testfahrten nicht beeinträchtigten.Williams hat Zehntausende Arbeitsstunden in die Entwicklung des FW47 investiert und das Team ist optimistisch, dass das Auto den Erwartungen entspricht. Die nächsten Testfahrten finden vom 26. bis 28. Februar in Bahrain statt, bevor die Formel-1-Saison am 5. März in Bahrain beginnt. Williams ist zuversichtlich, dass das Team diese Zeit optimal nutzen wird, um das Auto auf die Saisonvorbereitungen einzustellen und in der ersten Grand Prix-Rennen in Melbourne stark zu sein.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Williams FW47 Formel 1 Carlos Sainz Alex Albon Testfahrten Silverstone

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Formel-1-Liveticker: Williams präsentiert den FW47 in SilverstoneAktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Williams zeigt erstmals den FW47 auf der Strecke +++ Vowles spricht von 'Weiterentwicklung' +++ Stella lobt Norris +++

Weiterlesen »

Williams präsentiert neuen Rennwagen FW47Der Traditionsrennstall Williams hat seinen neuen Rennwagen FW47 an der Silverstone-Rennstrecke vorgestellt. Das Team setzt mit dem neuen Fahrzeug auf eine Weiterentwicklung der 2024er Technologie und hofft, im hart umkämpften Mittelfeld der Formel 1 voranzukommen.

Weiterlesen »

Williams präsentiert 'Evolution': Mit FW47 soll 'nichts unmöglich' seinVor dem Shakedown in Silverstone hat Williams am Freitag den neuen FW47 in einer Interimslackierung des neuen Titelsponsors gezeigt

Weiterlesen »

Albon euphorisch: Macht der neue FW47 Williams wieder gefährlich?Kein Übergewicht mehr, bessere Balance und ein Siegfahrer im Cockpit: Williams-Fahrer Alexander Albon erklärt, warum 2025 doch kein Übergangsjahr werden könnte

Weiterlesen »

Fotostrecke: Formel 1 2025: Der Williams-Mercedes FW47 von Albon und SainzErste Bilder und Details zum neuen Williams-Mercedes FW47 von Alexander Albon und Carlos Sainz für die Formel-1-Saison 2025!

Weiterlesen »

'1000 Details': Williams zeigt den FW47In einer Präsentations-Lackierung zeigte Williams am heutigen Freitag erstmals den FW47. Der Traditionsrennstall geht mit neuer Fahrer-Paarung an den Start.

Weiterlesen »