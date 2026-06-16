Williams-Schwestern kehren für Wimbledon-Doppel zusammen zurück

Venus und Serena Williams werden nach langer Pause wieder gemeinsam im Doppel bei Wimbledon antreten. Venus erhielt eine Wildcard, Serena hofft auf eine weitere für den Einzel. Die erfolgreichsten Schwestern der Tennisgeschichte feierten bereits 14 Grand-Slam-Doppeltitel zusammen.

Venus Williams erhält eine Wildcard für den Doppel wettbewerb in Wimbledon , wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester Serena antreten wird. Es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt seit dem Erstrunden-Aus bei den US Open 2022.

Die Williams-Schwestern dominierte das Damendoppel über Jahre: Zusammen gewannen sie 14 Grand-Slam-Titel und drei Olympiasiege. Serena holte lediglich einen ihrer 23 Doppeltitel auf der WTA-Tour ohne Venus, während Venus alle ihre 22 Doppeltitel an der Seite ihrer Schwester errang. Derzeit tritt Serena bei den Berlin Tennis Open im Doppel mit Karolína Muchová an, während Venus kommende Woche in Bad Homburg im Einzel und Doppel spielen wird.

Ihr Comeback startete Serena vergangene Woche im Londoner Queen'ss Club, wo sie mit der Kanadierin Victoria Mboko das Achtelfinale im Doppel erreichte. Mboko verletzte sich jedoch im Einzel, wodurch ihr Turnier früh endete. Venus ist bereits länger auf der Tour zurück, verlor aber in diesem Jahr bislang alle Einzelpartien. Im Doppel war sie zuletzt mit der Britin Katie Boulter beim Masters in Madrid aktiv, wo sie immerhin eine Runde gewannen.

Nun steht Wimbledon an, wo die Schwestern sechsmal siegreich waren, zuletzt vor zehn Jahren. Ob beide auch im Einzel antreten, ist noch offen. Bei Serena besteht die Hoffnung auf eine Wildcard für den Einzelwettbewerb, nachdem am Dienstag fast alle vergeben wurden. Es wäre ein weiteres Kapitel in Serenas Rückkehr auf die Tour, die sie mit den Worten "Mir war langweilig zu Hause" begründete.

Mit zwei Kindern - Olympia (8) und Adira River (2) - reist die gesamte Familie inklusive Ehemann Alexis Ohanian nach Berlin. Die Kinder werden von zwei Kindermädchen betreut, während Williams trainiert oder spielt. Auch nach Wimbledon wird die Familie gemeinsam reisen. Die mögliche Rückkehr der Williams-Schwestern im Doppel bei Wimbledon weckt bei Fans Erinnerungen an ihre dominanten Jahre und stellt eine emotionale Bereicherung des Turniers dar, unabhängig von ihrer aktuellen Form





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