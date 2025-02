Willies Heartbreak Hotel feiert 40. Geburtstag in Paderborn

Das urige Willies Heartbreak Hotel in Paderborn feiert seinen 40. Geburtstag mit einem dreitägigen Programm voller Konzerten und DJ-Sets. Der aktuelle Inhaber Kosta Iakovidis blickt auf die bewegte Geschichte des Kneipen-Institutes zurück und freut sich auf die Feierlichkeiten.

Paderborn 's kleine, freistehende Kasten an der Fürstenbergstraße mag bauhistorisch nicht viel hermachen. Doch in die Annalen der Paderborn er Kneipe nhistorie hat sich Willies Heartbreak Hotel fest eingeschrieben. Seit gut drei Jahren trägt dort Inhaber Konstantinos Iakovidis die Verantwortung. Als Wirt und Organisator tritt Kosta, so sein Rufname, eigentlich nicht in Erscheinung. Für den 40. Geburtstag der Kneipe n-Institution im Riemekeviertel macht er jedoch eine Ausnahme.

Gefeiert wird an drei Abenden mit besonderen Konzerten und Gast-DJs. Doch erst einmal zur Geschichte des Willies. Bis zum August 1961 war an der Fürstenbergstraße eine Metzgerei. Danach zog eine Kneipe ein und diese Nutzung hat sich bis heute nicht geändert. Zwischen 1977 und 1980 war Martin Banzerus Wirt des Schädock, benannt nach seinem Hund. Bis 1985 stand Michael „Stani“ Greifenberg hinter dem Tresen. Dann übernahmen Ulrich „Maggu“ Majewski und Meinolf Link. Namensgebend für ihre Kneipe war der gleichnamige Elvis-Song, der allerdings um den Namen von Maggus Hund ergänzt werden musste. Ohne „Willie“ klang es dem Ordnungsamt zu sehr nach Bordell. Anfangs ging es wohl auch mal etwas rauer zu. Der Begriff „Boxbude“ habe die Runde gemacht, weiß Kosta Iakovidis noch vom Hörensagen zu berichten. In Form des von Maggu aufgehängten Boxsacks gibt es immer noch ein Relikt dieser Zeit. Majewski habe gemeint, Gäste sollten erst mal darauf einschlagen statt aufeinander. Als Kosta in den frühen 90er-Jahren zum Stammgast im Willies wurde, waren die rauen Zeiten schon Geschichte. Das Willies Heartbreak Hotel stand oft vor dem Aus - und kam doch zurück „Das Willies war immer ein Ort, wo es um Musik ging“, blickt der heutige Inhaber zurück, der seine ersten Erfahrungen hinter den Plattentellern im Heartbreak Hotel sammeln durfte. In Sachen Musik setze Kosta den von Maggu eingeschlagenen Weg fort. Dass er es tut und das Willies übernommen hat, ist auch eine Herzenssache. Immer mal wieder stand der Laden vor dem Aus, sei es wegen gekündigter Mietverträge, wegen des Corona-Lockdowns und des Tods von „Maggu“ Majewski. Doch irgendwie kam das Willies immer zurück, auch wenn es mal länger dauerte. So wie bis zur Wiedereröffnung unter Kostas Regie Anfang 2022. Vor drei Jahren gab es etwas Auffrischung für das Interieur. Neue Farbe, einen Windfang, sanierte Toiletten, Wärmedämmung. „Wir haben versucht, den Charme der 80er zu erhalten“, sagt Kosta. Beispielsweise den großen Beatles-Starschnitt aus den Bravo-Jahrgängen 1965/66, die individuell gestalteten Tische und die Theke – Marke Eigenbau. Das Theken-Team ist jünger geworden, doch Stammkraft Gisela Katharina Brinkmeier mischt immer noch im Ausschank mit. Überhaupt sind es viele helfende Hände, die für den Betrieb und Erhalt, bei der Organisation des Betriebs auch im Hintergrund anpacken, hebt Kosta hervor. Ob es die Betreuung der Social-Media-Kanäle sei oder die Orga von Konzerten und DJs, nennt er Beispiele. Das Engagement habe sich schon zu Maggus Zeiten so entwickelt und gehört für den jetzigen Wirt weiter dazu. Ein Revival, All-Stars, „Der Assistent“ und ein Special Guest im Willies Neben der Freude über den Geburtstagsanlass ist Kosta gespannt darauf, wie das von ihm entworfene Programm ankommen wird. So kommt die von Maggu 1987 mitbegründete Far Side Connection noch mal zusammen und spielt am Mittwochabend, 19. Februar ab 20 Uhr, ein Konzert. Auf den Tag genau öffnete 1985 Willies Heartbreak Hotel erstmals seine Türen. An diesem Tag nicht zu feiern, sei keine Option gewesen, meint Iakovidis. Am Freitag, 21. Februar ab 21 Uhr, gibt es einen DJ-Abend, bei dem die Freunde des Hauses ihr Stelldichein an den Plattentellern geben. Für Samstag, 22. Februar ab 20 Uhr, kündigt Kosta einen besonderen Konzertabend an. Tom Hessler alias „Der Assistent“ bietet Dub, Latin, Bossa Nova und Yacht-Rock im Stil der 70er- und 80er-Jahre. Im Anschluss an den Berliner Künstler, den Kosta bei Instagram für sich entdeckt hat, gibt es einen „Secret DJ-Gig“. Wer hinter Joe Salamander steckt, darf der Wirt nicht verraten, aber es handele sich um ein Radio-DJ-Urvieh. Laut Selbstbeschreibung „der Typ, der korrektes Zeug auflegt“. Am Samstag gibt es allerdings auch eine Willies-Ausnahme: Eintritt (12 Euro im Vorverkauf; 15 Euro an der Abendkasse).





