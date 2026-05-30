Willkommen in Derry: Die größte Horror-Überraschung der letzten Jahre

Die Serie 'Welcome to Derry' ist eine Prequel-Serie, die sich auf die Ereignisse in der Kleinstadt Derry konzentriert, wo die Entität Pennywise aktiv ist.

Für Fans von Stephen King : Die größte Horror -Überraschung der letzten Jahre kann jetzt auch ohne Streaming-Abo gesehen werden. Die Welt von Stephen King s 'ES' wurde mit 'Willkommen in Derry' auf geniale Weise erweitert.

Wer kein Streaming-Abo hat, erhält jetzt eine andere Möglichkeit zum Schauen. Die Serie 'Welcome to Derry' ist eine Prequel-Serie, die sich auf die Ereignisse in der Kleinstadt Derry konzentriert, wo die Entität Pennywise aktiv ist. Die Showrunner Jason Fuchs und Brad Caleb Kane haben aus den im Roman erwähnten Informationen zum 27-Jahre-Zyklus der Entität Pennywise in der Kleinstadt Derry eine spannende Geschichte geschaffen, die Atmosphärisch, düster, schockierend und stellenweise ziemlich lustig ist.

Die Serie hat mich ganz besonders mit der finalen Episode geradezu in den Sitz gepresst. Für Horrofans ist die Serie absolut Pflichtprogramm. Es ist bereits bekannt, dass 'Welcome to Derry' als Dreiteiler geplant ist. Während sich Staffel 1 die Geschehnisse im Jahr 1962 erzählt, behandeln die noch ausstehenden Staffeln zwei und drei Ereignisse in den Jahren 1935 und 1908.

Im Mittelpunkt der nächsten Staffel soll das Massaker der Bradley-Gang stehen. Die kriminelle Bande um Anführer George Bradley machte 1935 Halt in Derry und terrorisierte die Bevölkerung. Das Ganze mündete in einer massiven Schießerei in der Innenstadt, bei der die Bande von einer Art Bürger*innenwehr umzingelt und getötet wurde.

Unheimlich sind vor allem die späteren Erinnerungen der Leute an dieses düstere Kapitel, wonach ein Clown gesehen wurde, der ebenfalls auf die Gang geschossen haben soll - in jeder der Erinnerungen befand er sich an einer anderen Stelle. Gegenüber ist bekannt, dass das Team der Serie sich derzeit bei den Vorbereitungen zu den Dreharbeiten befindet, die in Kürze im kanadischen Toronto beginnen sollen





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