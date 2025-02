Willkommen Zuhause, Baby

Judith, eine Notärztin aus Berlin, kehrt in ihre Geburtsstadt zurück, um das Erbe ihres verstorbenen Vaters anzunehmen. Doch das Dorf hält für sie Überraschungen bereit, die ihre Erinnerungen an die Vergangenheit in Frage stellen und sie in einen Strudel aus Paranoia und Angst stürzen.

Judith, eine Notärztin in Berlin, erfährt mit Anfang 30, dass sie aus einem kleinen Dorf bei Wien stammt und ihre Eltern sie vor vier Jahren zur Adoption freigegeben haben. Nach dem Tod ihres leiblichen Vaters erbt sie sein Haus, das zugleich seine Praxis war. Judith kehrt in den Ort ihrer frühen Kindheit zurück, an den sie keine Erinnerungen mehr hat und an den sie auch in Zukunft nichts knüpfen möchte.

Sie bucht ein Zimmer in einem Gasthof, das vererbte Haus soll lediglich besichtigt und verkauft werden. Doch als sie vor der Pension stehen, scheint diese geschlossen und ihre Reservierung ist plötzlich online storniert. So ist Judith gezwungen, im Anwesen ihrer Familie zu übernachten. Dort wird sie bereits von einer Haushälterin, die aus dem Haus nicht ausgezogen zu sein scheint und sich selbst als „Tante Paula“ vorstellt, begrüßt. „Du kannst dich sicher nicht an mich erinnern“, sagt sie zu Judith, aber sie selbst erkenne das kleine Mädchen von früher sofort wieder, als sei es nie weg gewesen.Judith hat die Rückkehr in das Dorf ihrer frühen Kindheit ganz anders vorgestellt – auf jeden Fall mal weniger blutig. Von Anfang an wird so eine hintergründige Vertrautheit zwischen dem Dorf und der Wiederkehrerin forciert, die Judith von ihrer Seite jedoch nicht im Geringsten zu empfinden scheint. Eltern geben ihre Kinder weg, wenn diese sonst in prekären Verhältnissen aufwachsen müssten oder schwere Krankheit das Familienleben erschweren würde, aber die Lebensumstände der Sarsteiners scheinen die allerbesten gewesen zu sein. Jeder im Dorf erinnert sich gerne an Judith und scheint bestens über ihr Leben in Berlin informiert zu sein. Bereits am nächsten Morgen steht jemand vor ihrer Tür und bittet um ärztliche Hilfe. Und auch die anderen Bewohner*innen des Dorfes hegen keine Zweifel daran, dass die zurückgekehrte Tochter die Hauspraxis des Vaters übernehmen wird, nennen sie alsbald leutselig und vertrauensvoll „Frau Doktor“. Judiths Zukunft scheint sich zunehmend einer kaum unterbrochenen Fortsetzung ihrer Vergangenheit anzunähern. Das Kinderzimmer im Haus ihrer Eltern könnte früher ihr eigenes gewesen sein, vielleicht wurde es aber auch schon vorausschauend eingerichtet. Denn Judith scheint ein Kind zu erwarten – und warum sie den nur allzu offensichtlich unheilbringenden Ort nicht einfach wieder verlässt, weiß sie selbst bald auch nicht mehr so genau. Ihre Wahrnehmung von Zeit verschwimmt: Immer wieder erwacht sie aus Tagträumen gerissen knietief im Wasser eines Weihers oder auf dem samtigen Moos eines dunklen Waldes





Horrorfilm Thriller Österreichisches Kino Familiengeheimnisse Vergangenheitsbewältigung

