Wim Wenders' 'Perfect Days': bewegende Geschichte eines Toilettenreinigers jetzt kostenlos in der ARD-Mediathek

Der deutsch-japanische Film 'Perfect Days' von Wim Wenders ist ein bewegendes Drama, das den Alltag eines Toilettenreinigers in Tokio zeigt. Der Film ist jetzt kostenlos in der ARD-Mediathek verfügbar und wurde für den Oscar in der Kategorie 'Bester internationaler Film' nominiert.

Erleben Sie die bewegende Geschichte eines japanischen Toilettenreiniger s in Wim Wenders ' Drama ' Perfect Days '. Der Film, der 2024 für den Oscar in der Kategorie 'Bester internationaler Film' nominiert wurde, ist jetzt kostenlos in der ARD-Mediathek verfügbar.

'Perfect Days' entfaltet sich zu einer warmherzigen und sensiblen Geschichte, die den Alltag des Protagonisten mit großer Aufmerksamkeit und Entschleunigung zeigt. Das Drama hat einen beeindruckenden Kritikerwert von 96% Zustimmung und einen User-Score von 93% positiven Bewertungen. Lassen Sie sich von dieser bewegenden Geschichte berühren und entdecken Sie weitere Film-Highlights in der ARD-Mediathek





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