Wim Wenders reflektiert über umstrittene Szene aus 'Falsche Bewegung'

Regisseur Wim Wenders (80) hat bei der Verleihung des 'Deutschen Filmpreises' in Berlin über eine umstrittene Szene aus seinem Film 'Falsche Bewegung' (1975) gesprochen. In der Szene ist Nastassja Kinski (65) mit nacktem Oberkörper zu sehen, obwohl sie damals erst 13 Jahre alt war. Wenders gestand, dass er diese Szene heute nicht mehr so drehen würde, und zeigte sich ratlos, wie man mit einer solchen Szene umgehen solle.

Ein Film, der vor 51 Jahren entstand, beschäftigt Regisseur Wim Wenders (80) noch heute. Bei der Verleihung des 'Deutschen Filmpreises' am Freitagabend in Berlin sprach er vor rund 1900 geladenen Gästen über eine umstrittene Szene, die er damals drehte.

In 'Falsche Bewegung' aus dem Jahr 1975 zeigt Wim Wenders Schauspielerin Nastassja Kinski (65) mit nacktem Oberkörper - und sie war damals 13 Jahre alt.

'Das würde ich heute nie mehr so machen', gestand der deutsche Regisseur auf der Bühne. 'Ich weiß heute mehr, viel mehr. Es gibt andere Sensibilitäten, wir leben in einer völlig anderen Welt als vor 50 Jahren.





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