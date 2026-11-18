Regisseur Wim Wenders entfernt nach 50 Jahren eine umstrittene Szene aus seinem Film "Falsche Bewegung". Er begründet die Entscheidung mit der Bitte von Nastassja Kinski und dem Respekt vor ihrer heutigen Persönlichkeit.

Der deutsche Regisseur Wim Wenders hat eine lange umstrittene Sequenz aus seinem 1975 veröffentlichten Spielfilm " Falsche Bewegung" offiziell entfernt. Diese Entscheidung folgt einem jahrzehntelangen Prozess, der durch öffentliche Kritik der Schauspielerin Nastassja Kinski ausgelöst wurde und nun zu einem Ende gekommen ist, das Wenders als notwendigen Akt der Verantwortung beschreibt. Die beiden Filmemacher haben diese Entwicklung öffentlich gemacht, um die Gründe für den Eingriff in das historische Filmmaterial zu erläutern und die Bedeutung des Respekts vor der persönlichen Entwicklung der Darstellerinnen zu unterstreichen.

Der emotionale Entscheidungsprozess von Wenders

Wim Wenders erklärte der Wochenzeitung "Die Zeit", dass er die Entscheidung für den Schnitt extrem lange herausgezögert hat, da er der Auffassung war, man dürfe an fertiggestellten Filmen keine Veränderungen vornehmen. Erst als Nastassja Kinski ihm persönlich mitteilte, dass ihr der Anblick der Sequenz wehtue, habe er den Schritt vollzogen. Um sicherzugehen, dass der Film nach der Kürze noch seine künstlerische Integrität bewahrt, hat Wenders die Schnittfassung gemeinsam mit der Cutterin erstellt und sich den gesamten Film anschließend allein auf einer großen Leinwand angesehen. Das Ergebnis seiner Prüfung war eindeutig: Er empfand keinen Mangel im Narrativ und war überzeugt, dass ihm nichts fehlen würde. Diese persönliche Bestätigung war für ihn der letzte entscheidende Faktor, um den Schnitt final zu genehmigen.

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Nastassja Kinski und die historische Verantwortung

Nastassja Kinski selbst hat ihre Haltung zur Szene über die Jahre hinweg präzise dargelegt. Sie verwies darauf, dass die Konstellation, in der beide noch am Leben sind, eine besondere Dynamik ermögliche. Der Film "Falsche Bewegung" habe ihre Karriere früh in eine Richtung gelenkt, die sie als schief empfand, da andere Filmemacher ihre Darstellung als Anlass für erotische Inszenierungen missverstanden hätten. Kinski hat Wim Wenders über Jahre hinweg gebeten, die etwa zwei Minuten lange Szene zu entfernen, in der ein Mann sie ohrfeigt und dann ihrem Gesicht streichelnd nahe kommt, während sie nur eine Unterhose trägt. Wenders betont, dass es eine Ehre für ihn sei, dass Kinski ihm dies direkt sagen konnte, da es die Richtigkeit des Schnitts bestätige.

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Rechtliche und ethische Implikationen für den Filmerbe

Die Debatte um die Entfernung der Szene wirft grundsätzliche Fragen zum Umgang mit Filmerbe auf. Wenders argumentiert, dass eine 65-jährige Frau dieselbe Person ist wie das 13-jährige Mädchen, das sie einst war. Wenn sie heute unter der Darstellung leidet, müsse man dies so werten, als hätte sie es bereits damals gesagt. Diese ethische Positionierung hat dazu geführt, dass Wenders die Szene nicht nur aus den öffentlichen Versionen des Films entfernen ließ, sondern auch eine zweite Sequenz entfernte, deren Dialog nach dem ersten Schnitt nicht mehr stimmig war. Die Debatte selbst wird nun als Teil der Rezeptionsgeschichte archiviert, um künftige Generationen von Filmwissenschaftlern und Kritikern zu informieren.

Zukünftige Zugänglichkeit und Archivierung

Für die Bewahrung des historischen Kontexts hat Wim Wenders Anordnungen für die Langzeitarchivierung getroffen. Die Negativfassung der alten Version, die digital restaurierte Fassung sowie die neu gekürzte Fassung befinden sich nun im Bundesarchiv. Parallel dazu ist die Wim-Wenders-Stiftung verpflichtet, den Film in seiner ursprünglichen Fassung zu bewahren und für bestimmte, spezifische Zwecke zugänglich zu machen. Dies gewährleistet, dass das historische Dokument nicht gelöscht wird, sondern im Rahmen einer verantwortungsvollen Rezeptionsgeschichte erhalten bleibt. Wenders hebt hervor, dass er die Entfernung der Szene als seine persönliche Verantwortung sieht und diesen Prozess transparent dokumentiert hat.