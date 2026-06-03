Wim Wenders zieht "Falsche Bewegung" aus der Öffentlichkeit

Star-Regisseur Wim Wenders zieht seinen Film "Falsche Bewegung" aus dem Jahr 1975 zurück, in dem die damals 13-jährige Nastassja Kinski in einer Nacktszene zu sehen ist. Die Schauspielerin hat Wenders seit Jahren gebeten, diese Szene zu entfernen.

Ein Klassiker der Film geschichte verschwindet vorerst aus der Öffentlichkeit. Star-Regisseur Wim Wenders (80, "Paris, Texas") zieht seinen Film " Falsche Bewegung " aus dem Jahr 1975 zurück.

Darin ist die damals 13-jährige Nastassja Kinski (heute 65) in einer Nacktszene zu sehen. Die Schauspielerin bat Wenders nach eigenen Angaben seit Jahren, diese Szene zu entfernen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte sie kürzlich: "Obwohl ich mit 13 noch nicht so viel wusste, habe ich schon gemerkt, dass das nicht in Ordnung war.

" Jetzt hat Wim Wenders seine Haltung offenbar geändert.teilte mit, der Film werde aus allen aktuellen Auswertungsformen zurückgezogen. "Streaming-, TV- und Vertriebspartner werden angewiesen, den Film nicht mehr öffentlich zugängig zu machen. " In der Mitteilung wandte sich Regisseur Wim Wenders auch direkt an die Schauspielerin. "Als Einziger der damals für ‚Falsche Bewegung‘ handelnden Verantwortlichen, der noch da ist, sehe ich, dass Nastassja Kinski damals hätte besser beschützt werden müssen.

Dafür bitte ich Dich um Entschuldigung, Nastassja, ohne Wenn und Aber.

" Beim Dreh von "Falsche Bewegung" (1975) war Nastassja Kinski ein Teenager. Es war ihr allererster Film. Christian Schertz (60), der Anwalt von Nastassja Kinski, sagte auf BILD-Anfrage: "Die Entscheidung von Wim Wenders ist zunächst einmal zu begrüßen. Sie ist allerdings auch längst überfällig gewesen.

Ich bedauere zudem, dass das erst infolge des öffentlichen Drucks erfolgte, nachdem er in seiner Rede auf dem Deutschen Filmpreis zunächst versucht hat, die Verantwortung abzugeben, und das Ansinnen von Nastassja Kinski indirekt als Zensur bewertete, was wirklich infam war. Man muss an dieser Stelle nochmal betonen, dass zuvor sämtliche Bemühungen von Frau Kinski und mir über mehr als zehn Jahre gescheitert waren, sie hierzu anzuhören.

Zudem muss man natürlich abwarten, was jetzt konkret das Gesprächsangebot beinhaltet.

" Am 29. Mai wurde Wim Wenders mit dem Deutschen Filmpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er wurde zwar mit Standing Ovations gefeiert. Doch seine Dankesrede löste auch eine Debatte über den Umgang mit seinem Film "Falsche Bewegung" (1975) aus.

Wim Wenders sprach beim Deutschen Filmpreis am vergangenen Freitag in seiner Dankesrede lange über das Thema. Er sagte auf der Bühne, er verstehe viele Dinge heute besser als 1975. Wenders lud die Filmakademie außerdem zum Dialog ein, wie man insgesamt mit Filmen umgehen sollte, die unter einem anderen Zeitgeist entstanden sind.

Regisseur Florian Gallenberger (54, "John Rabe"), Präsident der Deutschen Filmakademie, sagt zu BILD: "Die von Wim Wenders aufgeworfene Frage, ob Filme und andere Kunstwerke nachträglich verändert werden sollten, müssten oder dürften, hat nicht nur öffentlich, sondern auch innerhalb der Deutschen Filmakademie intensive Debatten ausgelöst. Die Fragestellung berührt juristische, ethische, künstlerische und kulturwissenschaftliche Dimensionen gleichermaßen. Wir als Akademie wollen uns diesen Fragen gemeinsam, offen und differenziert widmen.

Die notwendige inhaltliche Vorbereitung auf einen fundierten Austausch erfordert Zeit und Sorgfalt, deshalb planen wir im September eine Veranstaltung dazu.





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