Wim Wenders zieht 'Falsche Bewegung' nach Kinski-Kritik zurück

Nach scharfer Kritik an seiner Haltung zur Nacktszene mit der 13-jährigen Nastassja Kinski in 'Falsche Bewegung' hat Wim Wenders den Film zurückgezogen. Die Debatte über den Umgang mit filmischem Erbe wird damit konkret.

Wim Wenders (80) stand im Mittelpunkt einer intensiven Debatte beim Deutschen Filmpreis in Berlin. Der renommierte Regisseur sprach offen über die kontroverse Nacktszene in seinem Film ' Falsche Bewegung ' aus dem Jahr 1975, in der die damals 13-jährige Nastassja Kinski zu sehen ist.

Seine Äußerungen lösten scharfe Kritik aus, da er Zögern im Umgang mit der problematischen Szene zeigte. Nur wenige Tage nach der Veranstaltung, unter wachsendem öffentlichen Druck, gab die Wim-Wenders-Stiftung bekannt, dass der Film vorerst aus allen aktuellen Auswertungsformen zurückgezogen wird. Diese Entscheidung fällt 51 Jahre nach der Entstehung des Films und markiert einen beispiellosen Schritt in der deutschen Filmgeschichte. Kinski hatte seit Jahren gefordert, die Aufnahmen zu entfernen, und erst kürzlich auf Instagram ihre Unzufriedenheit mit dem Regisseur geteilt.

Wenders selbst reflektierte auf der Preisverleihung über grundsätzliche Fragen des filmischen Erbes: Darf ein Werk nachträglich verändert werden, wenn Beteiligte leiden? Er äußerte sich ratlos und warnte vor einem Präzedenzfall, der die gesamte Branche betreffen könnte. Mit dem Rückzug des Films zeigt sich, dass die Debatte nicht nur theoretisch geführt wird, sondern bereits praktische Konsequenzen hat.

Die Diskussion über den Umgang mit problematischen Inhalten in der Filmgeschichte ist damit längst im Mainstream angekommen und betrifft nicht nur Einzelfälle, sondern das kulturelle Gedächtnis insgesamt. Die Filmbranche steht vor der Herausforderung, eine Balance zwischen künstlerischer Integrität und ethischen Standards zu finden, und dieser Fall könnte wegweisend für zukünftige Entscheidungen sein





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