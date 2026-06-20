Wimbledon 2026: Die Weltspitze des Tennis in London

Die 139. Auflage der Wimbledon Championships 2026 steht unmittelbar bevor. Vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2026 versammelt sich die Weltspitze des Tennis in London. Während Titelverteidiger Jannik Sinner und Iga Swiatek als Gejagte ins Turnier gehen, steht das Turnier in diesem Jahr auch wegen massiver Anpassungen bei den Prämien im Fokus.

Die 139. Auflage der Wimbledon Championships 2026 steht unmittelbar bevor. Vom 29. Juni bis zum 12.

Juli 2026 versammelt sich die Weltspitze des Tennis in London. Während Titelverteidiger Jannik Sinner und Iga Swiatek als Gejagte ins Turnier gehen, steht das Turnier in diesem Jahr auch wegen massiver Anpassungen bei den Prämien im Fokus. Wimbledon 2026 wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht. ran.de bietet zu ausgewählten Partien des Turniers einen ausführlichen Liveticker.

Weitere deutsche Spielerinnen und Spieler könnten sich über die Qualifikationsrunde in Roehampton noch einen Platz im Hauptfeld sichern. Die offizielle Auslosung für das Hauptfeld findet am 26. Juni 2026 statt. Sobald die Paarungen feststehen, werden wir an dieser Stelle eine detaillierte Übersicht aller Erstrunden-Matches der deutschen Spieler veröffentlichen, damit du genau weißt, wer gegen wen antritt.

Bei den Herren führt kein Weg an Titelverteidiger Jannik Sinner vorbei. Zu seinen härtesten Konkurrenten zählen Novak Djokovic sowie der deutsche Topspieler Alexander Zverev. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Iga Swiatek die Frau, die es zu schlagen gilt, dicht gefolgt von Aryna Sabalenka und Coco Gauff. Die Championships in London wird ein Gesamtpreisgeld von 64,2 Millionen Pfund ausgeschüttet.

Damit hat sich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent erhöht. Tradition pur: Der Wimbledon-Dresscode ist nicht nur für sein sportliches Niveau bekannt, sondern auch für eine der strengsten Regeln im Weltsport: den "White-Only"-Dresscode. Alle Spielerinnen und Spieler sind dazu verpflichtet, während ihrer Matches fast ausschließlich Weiß zu tragen. Diese Regelung gilt für Kleidung, Schuhe, Bandagen und sogar für medizinische Hilfsmittel oder Kopfbedeckungen.

Das Ziel ist es, die Tradition des Turniers zu wahren und den Fokus rein auf den Sport zu legen





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