Wimbledon: Preisgelder steigen um 20 Prozent

Die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon haben einen deutlichen Anstieg der Preisgelder angekündigt. Die Sieger der Einzelkonkurrenzen erhalten umgerechnet 4,17 Millionen Euro.

Für das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon haben die Veranstalter einen deutlichen Anstieg der Preisgelder angekündigt. Ab dem 29. Juni an der Church Road umgerechnet 74,3 Millionen Euro.

Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 20 Prozent. Deborah Jevans, die Vorsitzende des All England Lawn Tennis Club, sagte: "Für uns ist klar, dass die Spieler auch weiterhin am Erfolg von Wimbledon teilhaben werden, wenn das Turnier wächst.

" Schon im April 2025 hatten prominente Profis der ATP- und WTA-Tour gemeinsam in einem Schreiben an die Organisatoren der vier Grand-Slam-Turniere ihre Bedenken geäußert. Die Profis verkürzten ihre Medienaktivitäten vor dem Turnierstart aus Protest auf 15 Minuten. Klar ist, dass sich der Triumph monetär stark lohnt: Die Sieger der Einzelkonkurrenzen erhalten umgerechnet 4,17 Millionen Euro





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