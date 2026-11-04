Wind of Change: Scorpions Biopic Startet Am 25. Januar 2027

Der Film Wind of Change über die Scorpions startet am 25. Januar 2027. Klaus Meine und Rudolf Schenker erzählen hinter die Kulissen der Produktion und die Authentizität der Bandgeschichte.

Der am 25. Januar 2027 startende Hollywood-Film Wind of Change widmet sich der kompletten Karriere der deutschen Rockband Scorpions. Das Biopic beleuchtet den Weg der Gruppe vom zerbombten Nachkriegsdeutschland zu den größten Bühnen der Welt. Im Mittelpunkt steht auch die Entstehung des Welthits Wind of Change, der zum Soundtrack des Mauerfalls und der deutschen Wiedervereinigung wurde.

Produzent Ali Afshar Initiierte das Projekt

Klaus Meine erklärte, dass Filmproduzent Ali Afshar die Initiative für das Projekt übernahm. Afshar kam in den frühen Achtzigerjahren aus dem Iran in die USA und wuchs mit der Musik der Band auf. Für ihn war und ist dieser Film eine Herzensangelegenheit. Bei Besuchen in den USA trafen sich die Bandmitglieder regelmäßig mit Afshar und seinem Team, um das Vorhaben voranzutreiben.

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Drehbuch und Casting Basieren auf Interviews

Das Drehbuch entstand aus zahlreichen Interviews der Band mit den Autoren des Films. Klaus Meine betonte, dass die Band bei der Entstehung des Werks weitestgehend auf Interventionen verzichtet hat. Man vertraute die kreativen Entscheidungen den Profis in Hollywood an. Beim Castingprocess konnten die Musiker jedoch mitbestimmen, welche Schauspieler welche Rollen übernehmen sollen.

Für die authentische Verkörperung der Rocker besuchten die Schauspieler die Konzerte der Originale. Rudolf Schenker berichtete, dass Afshar seine Darsteller mitbrachte, um sie persönlich kennenlernen und die Bühnenshow erleben zu lassen. Alexander Dreymon, der Schenker spielt, kannte Gitarre zu spielen. Er eignete sich dann jedoch Schnkers spezifische Technik an und beobachtete ihn bei Live-Konzerten genau. Dies umfasste nicht nur das Spiel, sondern auch die Sprechweise und die Körperhaltung.

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Ludwig Trepte Als Darsteller Von Klaus Meine

Ludwig Trepte übernimmt die Rolle von Sänger Klaus Meine. Meine kannte Trepte bereits persönlich und schätzte dessen schauspielerische Qualität aus Filmen wie Unsere Mütter, unsere Väter. Für Meine war klar, dass Trepte eine hervorragende Wahl darstellt. Bei der Produktion ging es nicht primär darum, perfekte physische Doppelgänger zu finden.

Maßgeblich waren vielmehr die Persönlichkeit und die Authentizität der Darstellung. Die Produktion half lediglich bei den Haaren nach, da Meine zu jener Zeit längeres Haar trug als er es heute trägt. Eine Vorführung des Films in Los Angeles vor 400 Personen aus der Filmbranche unterstrich den Erfolg. Zum Ende der Präsentation gab es Standing Ovations, was als besonderer und berührender Moment für die Band wahrgenommen wurde.

Authentizität Übertrifft Hollywood-Mythen

Manche Zuschauer könnten glauben, Hollywood hätte die Geschichte für die Leinwand übertrieben. Klaus Meine widerspricht dem jedoch. Die im Film gezeigten Szenen, einschließlich des Besuchs im Kreml bei Michail Gorbatschow, entsprechen exakt der Realität. Es handelte sich nicht um eine künstlerische Freiheit, sondern um eine genaue Abbildung der tatsächlichen Ereignisse.

Auch musikalisch wird den Fans der echte Scorpions-Sound geboten. Meine verriet, dass weitestgehend seine eigene Gesangsstimme im Film zu hören ist. Für einige Songsequenzen wurden jedoch Aufnahmen einer britischen Cover-Band verwendet. Ansonsten erklingen die Originalstücke der Scorpions unverfälscht im Kinosaal.