Windkraft als strategische Notwendigkeit und ökologischer Alternative

Die globale Nachfrage nach Windenergie wird aufgrund wachsender Ölpreise, geopolitischer Krisen und der Klimakrise rapide ansteigen. Laut IEA werden im gesamten Markt rund 1,27 Terawatt installierte Windkraftaggregate vorhanden sein. Es ist jedoch erwähnenswert, dass bereits heute die Windenergie bereits über 60 Prozent des Stroms in Deutschland liefert, und die Windenergie trägt dabei einen Großteil der erneuerbaren Energiequellen. Allerdings gibt es Challenges wie steigende Energiepreise, fehlende Energieinfrastruktur und ein steigender Anteil regenerativer Energie. Technologie und technologisches Wachstum in Windenergie sind entscheidende Faktoren für diesen Boom.

Die Welt steht vor einem energietechnischen Wendepunkt. Je höher Ölpreise ansteigen, desto weniger sind die geopolitischen Krisen zu meistern und desto dringender wird der Umstieg auf nachhaltige Energiequellen.

Während die Windenergie nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aus strategischen Gründen gesucht wird, um Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit zu erhalten. Laut einer Prognose des Internationalen Energie Agentur (IEA) werden die installierten Windkraftaggregate weltweit bis 2030 auf rund 1,27 Terawatt steigen





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