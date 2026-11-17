Der entwichene Windkraft-Betrüger Hendrik Holt ist in Dubai gegen Kaution frei. Er strebt einen langen juristischen Kampf an und plant, sich der Auslieferung nach Deutschland zu widersetzen.

Der wegen Betrugs verurteilte Unternehmer Hendrik Holt befindet sich wieder in Freiheit. Der 36-jährige, der Ende August bei einem Freigang in Berlin verschwunden war, gab am vergangenen Donnerstag, dem 12. September 2024, bekannt, dass er das Gefängnis in Dubai gegen Kaution verlassen hat. Holt bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur BILD, dass ein lokales Gericht seine Freilassung genehmigt habe. Er begründete dies mit der Einschätzung, dass seine Straftaten in den Vereinigten Arabischen Emiraten weniger streng geahndet würden als in Deutschland. Die deutsche Justiz will den seit August gesuchten Mann jedoch unbedingt zurückholen, da er eine mehrjährige Haftstrafe verbüßte.

Holt kündigt juristischen Kampf an

Holt sprach am Donnerstag, dem 12. September 2024, gut gelaunt von seinem Anwaltsteam und versicherte, dass die finanziellen Mittel für die Kaution kein Hindernis darstellten. Er erklärte gegenüber den Medien, dass er bei Geldfragen nie Probleme gehabt habe und keine haben werde. Mit dem Ziel, sich gegen eine Auslieferung nach Deutschland zu wehren, sieht er einen langwierigen Prozess vor sich. Holt äußerte sich überzeugt, dass seine Rechtsverteidiger sehr überzeugende Argumente für ihre Verteidigungslinie haben werden. Er bezeichnete die aktuellen Entwicklungen als den Beginn eines Kampfes, der sich über die nächsten Monate und Jahre hinziehen könnte, blieb aber bei seiner Zuversicht.

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Details zur spektakulären Fluchtmethode

Die Umstände seiner Flucht beschrieb Holt als direkte Reaktion auf befürchtete verschärfte Haftbedingungen. Er gab an, dass aufgrund von Berichten über den Kauf des Rostocker Flughafens die Gefahr bestanden hätte, von der offenen auf die geschlossene Haftform zurückversetzt zu werden. Nach Erhalt eines anonymen Tipps sei er demnach sofort geflohen. Sein Fluchtweg führte vom Tatort Berlin zunächst per Auto nach Polen und von dort aus weiter über Warschau und Istanbul nach Dubai. Dabei blieb ein wesentlicher Umstand brisant: Obwohl seine Haftstrafe noch nicht verbüßt war, verfügte Holt zu diesem Zeitpunkt noch über einen gültigen Reisepass, der ihm die internationale Mobilität ermöglichte.

Falsche Spur nach Russland geplant

Um die Verfolgungsmaßnahmen der internationalen Polizei zu täuschen, ließ Holt bewusst falsche Informationen streuen. Er erwähnte angebliche Social-Media-Posts aus Moskau, um Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken. Gegenüber BILD räumte er ein, dass er sich von Anfang an in Dubai aufgehalten habe, nicht in Russland. Er begründete diese Entscheidung damit, dass Interpol-Ermittler ihn vor den Risiken in Russland gewarnt hätten. Eine Flucht nach Moskau hätte nach seiner Einschätzung zu anderen, negativeren Konsequenzen geführt. Er gab zu, dass die Wahrheit über seinen Aufenthaltsort anfangs geheim gehalten werden musste, um seine Position in Dubai zu stabilisieren.

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Private Situation und öffentliche Wahrnehmung

Im privaten Bereich gibt Holt an, dass seine Ehefrau, die er während der Haft geheiratet hat, sein wichtigster Unterstützer ist. Er ließ sie in Berlin zurück und betonte in einem Video-Telefonat, dass sie die Liebe seines Lebens sei und sie bereits ein Kind sowie ein weiteres Kind erwarteten. öffentlich distanzierte er sich von Vergleichen mit Diktatoren wie Kim Jong-un oder Gaddafi, die in deutschen Medien aufgekommen waren. Holt charakterisierte sich als frech, aber nicht als böser Mensch. Er berichtete zudem von einer starken Unterstützung durch eine Gruppe von deutschen Anhängern in Dubai, die er als einen richtigen Fankreis bezeichnete.

Aktuelle Lage und Ausblick auf das Verfahren

Die rechtliche Lage ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, da die Ermittlungen in Deutschland weiterlaufen. Holt zeigte sich nicht besorgt über eine potenzielle Auslieferung, sondern verwies auf die staatliche Entscheidungskompetenz. Er ist zuversichtlich, dass seine vielen Unterstützer und seine juristische Strategie den Prozess zu seinen Gunsten beeinflussen werden. Die deutsche Staatsanwalkeit betrachtet die Fälle in Dubai anders als die dortigen Gerichte derzeit. Ob und wann Holt nach Deutschland zurückkehrt, hängt von weiteren Gerichtsentscheidungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab. Die Medienberichte zu seiner Person bleiben intensiv, während Holt mit seinem Anwaltsteam die nächsten rechtlichen Schritte vorbereitet.