Die Windkraftanlage mit dem weltweit höchsten Turm ging vor Kurzem in der Lausitz in Betrieb. Neue Höhenwindräder sind schon in Planung.

Die Windkraftanlage mit dem weltweit höchsten Turm ging vor Kurzem in der Lausitz in Betrieb. Neue Höhenwindräder sind schon in Planung. Das höchste Windrad der Welt wurde erst kürzlich in Schipkau-Klettwitz in der brandenburgischen Lausitz auf einem Gittermast in Betrieb genommen.

Nun sind Nachfolgeprojekte in Planung – und sie sollen deutlich billiger werden als das Pionierprojekt, heißt es beim zuständigen Ingenieurunternehmen Gicon. Mit 365 Metern ist die Lausitzer Anlage fast doppelt so hoch wie herkömmliche Windräder und damit nach dem Berliner Fernsehturm das zweithöchste Bauwerk Deutschlands. Mit einer Nabenhöhe von rund 300 Metern soll sie den stärkeren und stetigeren Wind der oberen Luftschichten erschließen und so in der Theorie mehr Strom liefern.

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Das Projekt Riesenwindrad kostete rund 25 Millionen Euro und wurde von der Bundesagentur für Sprunginnovationen finanziert. Die bundeseigene Gesellschaft hatte das Konzept zum Start mit mehreren Vorteilen begründet: Erstens stoße man in Höhen vor, in denen man standortunabhängig gute Windverhältnisse habe. Zweitens lasse sich der Turm aufgrund seiner Teleskopbauweise ohne allzu große Kräne aufbauen – ein 150- bis 180-Meter-Kran reiche völlig aus.