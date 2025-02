Windkraft in Bayern: Klage gegen Ausbau von Windparks

Bürgerinitiative klagt gegen den Ausbau von Windkraftanlagen in Bayern und kritisiert die neuen Regelungen, die den Bau erleichtern und Abstände zu Grundstücksnachbarn verringern. Der Verein für den Schutz des Naturparks Fränkische Schweiz vertritt die Auffassung, dass die neuen Regelungen verfassungswidrig sind und die Rechte der Anwohner verletzen.

Bayern will den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben, insbesondere im Bereich der Windkraft . Doch dieser Ausbau stößt auf Widerstand. Einige Anwohner befürchten Lärm, Schattenwurf und eine Beeinträchtigung der Natur durch die teils über 200 Meter hohen Windräder. Der Verein für den Schutz des Naturparks Fränkische Schweiz hat nun beim Bayerischen Verfassungsgericht shof Klage eingereicht, um den Bau von Windkraft anlagen in dem seit 1968 bestehenden Naturpark zu verhindern.

Die Klage richtet sich gegen Änderungen des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes und der Bauordnung, die den Bau von Windkraftanlagen erleichtern und Abstände zu Grundstücksnachbarn verringern. Zudem ermöglicht die Staatsregierung durch die neuen Regelungen selbst die Genehmigung größerer Windparks, die bisher in der Zuständigkeit der Landratsämter lagen. Der Verein argumentiert, dass die Grundstücksnachbarn durch die Neuregelungen benachteiligt und deren verfassungsrechtlich verbürgte Rechte verletzt würden. Unterstützt wird der Verein nach eigenen Angaben von rund 30 weiteren Bürgerinitiativen und Vereinen aus verschiedenen Teilen Bayerns.Für den Verein geht es um das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, Handlungsfreiheit und Eigentum. Der Vereinsvorsitzende Christian Amende erklärt: „Unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, Handlungsfreiheit und Eigentum wird durch die Neuregelungen der Bayerischen Bauordnung und des Landes-Immissionsschutzgesetzes eingeschränkt. Deshalb haben wir die Popularklage eingereicht, um die Regelungen überprüfen zu lassen.“ Mit der Popularklage kann jedermann eine mögliche Verfassungswidrigkeit einer bayerischen Rechtsvorschrift prüfen lassen, indem er darlegt, dass ein durch die Verfassung gewährleistetes Grundrecht verfassungswidrig eingeschränkt wird. Der Streit um Windkraftanlagen, insbesondere um einen geplanten Großwindpark in Altötting, hatte bereits hohe Wellen geschlagen. In der Gemeinde Mehring im Landkreis Altötting hatten Bürgerinnen und Bürger mit großer Mehrheit gegen Windkraftanlagen auf ihrem Gemeindegebiet gestimmt. Das Projekt, ein Prestigeprojekt der Staatsregierung, musste daraufhin angepasst werden





