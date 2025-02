Windows 11 24H2 Update Blockade für Asus Geräte behoben

Microsoft hat die Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Asus-Geräten, die das Update auf Windows 11 24H2 blockierten, behoben. Betroffene Geräte, wie die Modelle Asus X415KA und X515KA mit einer BIOS-Version älter als 311, können nun mittels eines BIOS-Updates die Safeguard-ID aufheben und das Update installieren. Microsoft arbeitet bereits an der Aufhebung weiterer Safeguard-IDs, die Updates für Spiele mit HDR-Optionen blockierten.

Bestimmte Asus -Geräte konnten das Update auf Windows 11 24H2 nicht installieren. Microsoft hatte es wegen Kompatibilität sproblemen mit einer Safeguard-ID blockiert. Nun steht eine Lösung für betroffene Geräte bereit. Auch die Update -Blocker aufgrund von Spiele n mit HDR -Option sind Geschichte. Microsoft schreibt, dass für betroffene Geräte – das Unternehmen nennt die Modelle Asus X415KA und X515KA – mit einer BIOS -Version älter als 311 eine BIOS -Aktualisierung bereitsteht.

Diese müssen Betroffene installieren, um die Safeguard-ID aufzuheben und das Windows 11 24H2-Update installieren zu können. 'Das BIOS-Update ist als kritisches Update (Critical Update, CU) kategorisiert und über Windows Update verfügbar', schreibt Microsoft. 'Während die Safeguard-ID aktiv bleibt, wird sie schrittweise aufgehoben, wenn weitere Geräte das Update erhalten', erklären die Redmonder. Nutzerinnen und Nutzern wird empfohlen, nach Updates in 'Einstellungen' – 'Windows Update' zu suchen und verfügbare Aktualisierungen zu installieren, um die Kompatibilität mit Windows 11 24H2 sicherzustellen. Zuvor konnte bei einem (manuell erzwungenen) Update-Prozess das System mit einem Bluescreen of Death (BSOD) abstürzen und die Aktualisierung misslingen. Das Problem konnte Microsoft zusammen mit Asus einkreisen und auf bestimmte, nicht näher genannte Hardware-Komponenten in den betroffenen Geräten zurückführen. -Einstellung genutzt haben. Die Spiele konnten dann etwa nicht mehr reagieren oder verfälschte Farben anzeigen. Die zugehörige Safeguard-ID 55382406 will Microsoft in diesen Tagen aufheben. Danach könne es noch bis 48 Stunden dauern, bis Windows das Update auf 24H2 anbietet. Microsoft hatte die Probleme mit bestimmten Asus-Geräten im vergangenen Oktober bestätigt und dafür mit der Safeguard-ID 54157480 das Update auf betroffenen Geräten blockiert





