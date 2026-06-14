Windows 11 Setup Fehler 0x80070003 und CBS Manifest-Probleme

Ein Nutzer berichtet von einem schwerwiegenden Setup-Fehler unter Windows 11 mit dem Code 0x80070003 - 0x40008. Es werden detaillierte Fehlerprotokolle gezeigt, in denen CBS-Meldungen über fehlende Manifest-Dateien in WinSxS erscheinen. Vorgeschlagene Lösungen wie Reparaturinstallation durch ISO-Mounting werden diskutiert, führen aber nicht zum Erfolg.

Bei der Installation von Windows 11 ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Das Setup kann nicht ermitteln, ob das Betriebssystem auf dem betreffenden PC ausgeführt werden kann.

Der Vorgang wird mit dem Fehlercode 0x80070003 - 0x40008 abgebrochen. Der Nutzer erwähnt, dass er im Falle eines Backups in Form eines Images das System einfach wiederherstellen könnte, aber ein solches Backup existiert nicht. Daher hat er in einem Forum um Alternativen gebeten und betont, dass ihm das Booten vom USB-Stick und eine Neuinstallation bekannt sind. Andere Nutzer schlagen vor, eine Reparaturinstallation durchzuführen, also das vorhandene Windows-ISO zu mounten und das Setup erneut zu starten.

Dafür müsse man sich eine passende Windows-ISO mit der korrekten Build-Version beschaffen. Man könne die ISO entweder direkt mounten oder auf die Festplatte entpacken und dann das Setup starten. Der Nutzer fragt ironisch, wie oft er diesen Vorgang wiederholen solle und warum der zwanzigste Versuch anders verlaufen sollte als die vorherigen. Zusätzlich werden detaillierte Fehlerprotokolle des Component Based Servicing (CBS) vom 12.

Juni 2026 um 19:39:15 Uhr gezeigt. Darin wiederholen sich Meldungen, dass bestimmte Manifest-Dateien im Verzeichnis WinSxS nicht gefunden werden können. Betroffen sind Komponenten wie amd64_microsoft-copilot-deployment-languagepack, amd64_userexperience-coreai, amd64_userexperience-coreai-deployment, amd64_microsoft-windows-shellhandlers-copilot, amd64_userexperience-aix-deployment, amd64_microsoft-copilot, amd64_userexperience-aix und amd64_userexperience-recall. Bei jedem Eintrag wird derselbe Fehler angezeigt: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND).

Die Logs besagen auch, dass kein Ersatzmanifest von lokalen Quellen gefunden werden konnte und dass der Versuch, Dateien aus einem WIM-Sandbox-Prozess abzurufen, fehlgeschlagen ist. Diese Fehler deuten auf ein beschädigtes oder unvollständiges Windows-Installationsmedium oder auf fehlende Systemdateien hin. Die wiederholten Versuche, das Setup zu starten, führen zu denselben Fehlern, da das zugrunde liegende Problem nicht behoben wurde. Der Nutzer sucht nach einer funktionierenden Lösung jenseits der简单地hen Neuinstallation, insbesondere weil er kein Backup besitzt





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