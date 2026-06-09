Windows 11 Suche: Neue Einstellungen für mehr Kontrolle geplant

Microsoft testet neue Optionen für die Windows-11-Suche, mit denen Nutzer lokale Ergebnisse priorisieren und Web- sowie Store-Vorschläge deaktivieren können. Die Änderungen sollen die Nutzerfreundlichkeit verbessern.

Seit der Einführung von Windows 11 beschweren sich viele Nutzer über die integrierte Suchfunktion im Startmenü. Statt nur lokale Programme und Dateien anzuzeigen, liefert die Suche häufig auch Ergebnisse aus dem Internet oder Vorschläge für Apps aus dem Microsoft Store.

Diese Vermischung lokaler und Online-Inhalte empfinden viele als störend, da sie die Effizienz beim Auffinden eigener Dateien beeinträchtigt. Microsoft hat diese Kritik offenbar gehört und arbeitet nun an einer umfassenden Überarbeitung der Suche, die den Nutzern deutlich mehr Kontrolle geben soll. Im Rahmen des Windows-Insider-Programms testet Microsoft derzeit eine neue Option, mit der sich die Suche auf lokale Inhalte beschränken lässt.

Wer diese Einstellung aktiviert, sieht künftig nur noch Dateien, Ordner und installierte Programme - Internet Ergebnisse und App-Vorschläge werden ausgeblendet. Bislang war eine solche Einschränkung nur durch manuelle Registry-Eingriffe möglich, was für die meisten Anwender zu kompliziert war. Die neue Option soll direkt in den Windows-Einstellungen zugänglich sein und mit einem einfachen Schalter aktiviert werden können. Damit reagiert Microsoft auf den Wunsch vieler Nutzer nach einer aufgeräumten, lokalen Suche.

Zusätzlich plant Microsoft, auch die Anzeige von Treffern aus dem Microsoft Store zu unterdrücken. Bisher blendet die Suche bei passenden Suchanfragen häufig App-Vorschläge ein, die zur Installation einladen. Wer diese Funktion deaktiviert, erhält keine solchen Vorschläge mehr und die Suchergebnisse beschränken sich noch stärker auf bereits vorhandene Inhalte. Dies könnte insbesondere für Nutzer interessant sein, die ihre Suche möglichst ablenkungsfrei halten möchten.

Die genauen Veröffentlichungstermine stehen noch nicht fest. Die neuen Funktionen befinden sich laut WindowsLatest in einer Vorabversion des Insider-Programms. Es wird spekuliert, dass die Änderungen Teil des für Herbst 2025 erwarteten großen Updates 26H2 sein könnten. Bis dahin müssen sich Nutzer noch gedulden, aber die Aussicht auf eine verbesserte, kontrollierbare Suche ist vielversprechend.

Microsoft arbeitet derzeit an zahlreichen weiteren Verbesserungen für Windows 11, darunter Fehlerbehebungen und Optimierungen der Benutzeroberfläche. Die neue Suchsteuerung könnte ein wichtiger Schritt sein, um die Akzeptanz von Windows 11 zu erhöhen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit den neuen Einstellungen erhalten Nutzer die Möglichkeit, die Suche nach ihren eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren. Ob man nun die Web-Suche komplett abschalten oder nur die Store-Vorschläge unterdrücken möchte - die Optionen werden flexibler.

Dies ist eine direkte Reaktion auf das Feedback der Community und zeigt, dass Microsoft bereit ist, die Benutzererfahrung kontinuierlich zu verbessern. Sobald die Funktionen offiziell verfügbar sind, dürften sie bei vielen Windows-11-Anwendern auf positive Resonanz stoßen. Die Entwicklung dieser neuen Suchkontrollen ist ein Beispiel dafür, wie Microsoft auf Nutzerwünsche eingeht. Während die Suche in früheren Windows-Versionen oft als unzureichend kritisiert wurde, scheint das Unternehmen nun den richtigen Weg einzuschlagen.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Änderungen tatsächlich wie erhofft in das Herbstupdate einfließen und ob es weitere Verbesserungen geben wird. Für Insider-Tester besteht bereits jetzt die Möglichkeit, die neuen Optionen auszuprobieren und Feedback zu geben





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Windows 11 Suchfunktion Update Microsoft Benutzerkontrolle

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