Das nächste Windows-11-Update macht Probleme: KB5132057 lässt sich bei einigen Nutzern nicht installieren. Dabei tauchen alte Fehlercodes wieder auf.

auf einigen Systemen für Schwierigkeiten sorgte, mehren sich nun auch die Beschwerden zum optionalen Vorschauupdate KB5132057. Microsoft hat das Paket am 19. November 2026 für Windows 11 25H2 und 26H2 veröffentlicht.

Nach erfolgreicher Installation lauten die Betriebssystembuilds 26200.10075 beziehungsweise 26300.10075. Kurios ist dabei, dass Microsoft mit dem im Paket enthaltenen Servicing Stack Update KB5132056 eigenen Angaben zufolge ausgerechnet die Zuverlässigkeit der Update-Installation verbessert. Offenbar ist dem nicht so. Wie Günter Born am 24.

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November berichtet, habe sich bereits am Tag nach der Veröffentlichung ein Leser mit Installationsproblemen gemeldet. Während das ebenfalls veröffentlichte Vorschauupdate KB5137006 für das . NET Framework zunächst problemlos installiert worden sei, sei die Installation von KB5132057 mit dem Fehlercode 0x800f0989 gescheitert. Besagter Fehlercode trat bereits im Zusammenhang mit KB5132061 auf.

Dass es sich dabei offenbar nicht um einen Einzelfall handelt, legen mehrere Beiträge im Q&A-Bereich von Microsoft Learn nahe. Dort berichten Anwender unter anderem von folgenden Fehlercodes:Einem Anwender zufolge sei die Installation zunächst mit dem Fehlercode 0x800f0993 abgebrochen worden. Nach einer Reparatur des Windows-Komponentenspeichers mittels DISM habe sich lediglich der Fehlercode zu 0x800f081f geändert. Auch die manuelle Installation des über den Microsoft Update-Katalog bezogenen Pakets sei fehlgeschlagen.

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Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick in die CBS-Protokolldatei , deren Auszüge der Anwender veröffentlicht hat. Demnach seien sowohl bei KB5132057 als auch beim kumulativen Prüfpunktupdate KB5043080 Fehler während der Vorbereitung der Pakete zur Installation aufgetreten. Anders als beim Sicherheitsupdate vom 10. November handelt es sich bei KB5132057 um ein optionales Vorschauupdate ohne neue Sicherheitskorrekturen.

Auf Systemen, auf denen Windows 11 ansonsten problemlos funktioniert, besteht dementsprechend kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Über die Einstellungen von Windows Update lässt sich der vorzeitige Bezug solcher Aktualisierungen unterbinden. Hierzu muss die Option zum frühestmöglichen Erhalt neuer Updates deaktiviert werden. Einem Anwender auf Microsoft Learn zufolge sei KB5132057 nach der Deaktivierung und einem Neustart wieder unter den optionalen Updates aufgeführt worden.

Der zuvor angezeigte Installationsfehler sei damit verschwunden. Das Update selbst wird auf diese Weise allerdings nicht repariert. Alte GPUs, neuer Treiber und ein Dreamteam, das immer besser wird: Wir erweitern unseren Linux-GPU-Index um fünf weitere Grafikkarten-Modelle von AMD und Nvidia und testen die Performance der neuen Mesa- und Proton-Versionen. Wer eine manuelle Installation in Betracht zieht, sollte zudem die von Microsoft vorgegebene Installationsreihenfolge berücksichtigen.

So setzt KB5132057 das kumulative Prüfpunktupdate KB5043080 voraus, sofern dieses nicht bereits installiert ist. Eine offizielle Bestätigung der gemeldeten Installationsprobleme seitens Microsoft steht zum Zeitpunkt dieser Meldung noch aus. Unter den bekannten Problemen von KB5132057 führt das Unternehmen derzeit lediglich einen bereits im Oktober aufgetretenen Fehler im Zusammenhang mit SQL Server auf. Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung.

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Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerDie Update-Probleme unter Windows 11 setzen sich offenbar fort. Nachdem bereits das Sicherheitsupdate vom November bei einigen Nutzern für Schwierigkeiten sorgte, häufen sich nun auch die Fehlermeldungen zu KB5132057.