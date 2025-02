25 Jahre nach dem Release von Windows 2000 blickt der Text auf den Erfolg und die Herausforderungen des Betriebssystems zurück.

Drei Viertel aller Computer laufen unter einem Betriebssystem von Microsoft . Windows 2000 beherrschte fast elf Jahre lang den Markt. Der Start war jedoch vor 25 Jahren alles andere als erfolgreich. Ein Blick auf die noch versiegelte Verpackung – ja, es gab tatsächlich eine – zeigt, was damals unter der Haube steckte: Mindestanforderung war ein Pentium 133, 64 MB RAM und 650 MB Festplattenkapazität. Ein CD- oder DVD-Laufwerk und mindestens ein VGA-Monitor waren ebenfalls erforderlich.

Und nein, wir reden hier nicht von der Steinzeit, sondern vom neuesten, angesagtesten Software-Produkt des Hauses Windows 2000. Es erschien in einer Zeit, in der jede Internetverbindung Geld kostete und auch die Verpackung vor „anfallenden Gebühren“ warnte, sollte man online gehen. 25 Jahre nach Windows 2000 gibt es auf der weltweit größten Technologiemesse in Las Vegas Neuheiten anderer Größenordnung zu bestaunen. Die Veröffentlichung von Microsofts neuem Flaggschiff wurde immer wieder verschoben. Eigentlich sollte die 2000er Version von Windows schon vor dem Jahrtausendwechsel erscheinen, doch der Software-Riese hatte einige Anpassungen für die professionelle Nutzung nicht in den Griff bekommen. Die erste Version enthielt laut einem geheimen, internen Papier mindestens 63.000 Fehler. Entsprechend verärgert war der damalige Windows-Entwicklerchef Marc Lucovsky, der laut ZDNet in dem Firmenpapier auf die Fehler in der ersten Version einging. In einem Schreiben an seine Programmierer fragte er: „Von den insgesamt mehr als 65.000 Stellen im Quellcode, die dringend bearbeitet werden müssten“, so Lucovsky damals, „könne es in 28.000 Fällen tatsächlich zu Fehlern kommen. Der Rest seien 'unfertige Arbeit' und 'verdrängte Probleme'“. Dabei sollte Windows 2000 erstmals die Errungenschaften aus der Heimnutzung ins Profilager überführen. Das war wohl schwieriger als gedacht. Milliardär Bill Gates hat sich für höhere Steuern für Superreiche ausgesprochen – auch wenn er dabei selbst viel Geld hergeben müsste. US-Senator Bernie Sanders unterstützt ihn.Windows 2000 basierte auf einer Entwicklungsschiene, die das Unternehmen „New Technology“ nannte – in Fachkreisen „Windows NT“. Eine Entwicklung, die ihren Preis hatte: 800 D-Mark kostete die Lizenz in Deutschland. Dafür bekam der Nutzer erstmals einen langen und komplizierten Lizenz-Schlüssel, der nicht mehr online geprüft werden musste. Man konnte also sofort loslegen. Das sprach sich herum – auch unter Privatanwendern, für die das Betriebssystem eigentlich gar nicht gedacht war. Windows 2000 konnte viele externe Geräte direkt nutzen. Das System benötigte nur wenige zusätzliche Treiber. Das machte es auch für Laptop-Nutzer interessant – tragbare Computer, die zu der Zeit noch an Reise-Schreibmaschinen erinnerten. Windows 2000 machte mobiles Arbeiten erstmals komfortabel möglich. Auch, weil das System kompatibel zu den Systemen in der Firma war. Das alles, bevor die Bezeichnung Home-Office in aller Munde war. Wohl auch deshalb nannte Microsoft sein Betriebssystem „Windows 2000 Professional“ – eine Home-Version wie später bei Windows XP gab es nicht. Der Zusatz änderte aber nichts an den Problemen des Betriebssystems. Bereits im August – also fünf Monate nach dem offiziellen Marktstart – brachte Microsoft den ersten Service Pack auf den Markt. Es folgten noch 3 weitere große Updates. Wie damals üblich mussten die Nutzer die Service-Packs von CD oder DVD installieren. Ein Upgrade übers Netz war zwar möglich, aber dauerte. Nach vier Service-Packs und Zehntausenden korrigierten Fehlern entwickelte sich Windows 2000 zu einem echten Verkaufsschlager. Elf Jahre lang war das Betriebssystem weltweit im Einsatz und überlebte trotz Windows XP, Vista und sogar noch ein wenig Windows 7. Als der Support am 13. Juli 2010 offiziell endete, hatten Microsofts Betriebssysteme einen Marktanteil von 92 Prozent, heute sind es 74 Prozent (16 Prozent Marktanteil) und Linux (knapp 4 Prozent) über die Jahre besser. Aber nicht wenige Nutzer sagen, dass Microsoft keinen weiteren Riesensprung wie mit Windows 2000 mehr machen konnte. Sowohl in puncto Innovation als auch in puncto Fehlerkorrektur





