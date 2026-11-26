Windows Server 2025 mit Hotpatches vom November-Patchday stürzen unter Umständen mit Stop-Fehler 0x139 ab. Ein Update behebt das.

Microsoft verteilt ein Update außer der Reihe für Windows Server 2025 im Hotpatching-Betrieb. Das Unternehmen hat es in der Nacht zum Donnerstag dieser Woche herausgegeben.

Es soll unter gewissen Umständen auftretende Absturzprobleme mit dem Server-Betriebssystem lösen.des Windows-Release-Health-Kanals hin. Demnach kann auf Servern mit dem Betriebssystem Windows Server 2025 und aktivierter Routerankündigung ein Problem auftreten, wenn diese zeitgebundene IPv6-Routen empfangen. Betroffene Geräte stürzen dann ab und zeigen den Fehler an: „Stop error 0x139 “. Das passiert, wenn der Timer der Route abläuft.

Advertisement

Advertisement

Das betreffe einige Windows-Server-2025-Geräte nach der Installation der Hotpatches vom Das nicht sicherheitsrelevante, ungeplante Update ist über Windows Update für Windows-Server-2025-Geräte erhältlich, die Hotpatch-Updates nutzen. Die Server laden die Aktualisierung dann automatisch herunter und wenden sie an. Wie für Hotpatches üblich, wirkt sie auch ohne Neustart der Maschinen. In einem Support-Beitrag liefert Microsoft etwas mehr Informationen.