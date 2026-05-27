Windtelefone: Ein Ort der Trauer und der Erinnerung

Windtelefone sind besondere Telefonzellen, die in Parks, auf Friedhöfen oder an Küsten stehen. Sie dienen als geschützter Ort, um mit Trauer umzugehen. Das Konzept wurde 2011 von Itaru Sasaki in Japan entwickelt und verbreitete sich schnell international.

Der Wind rauscht durch die Bäume, das Meer glitzert in der Ferne - und mitten in dieser Stille steht eine Telefonzelle, in der niemand abhebt.

Ein Telefon mit Wahlscheibe, oft ein Notizblock, ein Stift. Doch angeschlossen ist hier nichts. Wer wählt, spricht ins Leere. Und trotzdem kommen Menschen.

Immer wieder. Diese besonderen Telefonzellen heißen Windtelefone. Sie stehen in Parks, auf Friedhöfen oder an Küsten. Für viele sind sie ein geschützter Ort, um mit ihrer Trauer umzugehen.

Dort stellte der Künstler und Gartendesigner Itaru Sasaki eine ausrangierte Telefonzelle in seinen Garten in der Stadt Otsuchi. Sein Cousin war gestorben. Sasaki suchte einen Weg, mit dem Verlust umzugehen. Das Telefon sollte ihm helfen, symbolisch weiter mit dem Verstorbenen zu sprechen.

Kaze no denwa, das bedeutet Windtelefon. Die Worte, so die Idee, trägt der Wind weiter. 2011 erschütterte ein schweres Erdbeben mit anschließendem Tsunami den Nordosten Japans. Plötzlich bekam das Windtelefon eine neue, größere Bedeutung. Itaru Sasaki stellte die Telefonzelle auf einen Hügel am Fuße des Kujira-Yama.

Dort fanden Hinterbliebene einen geschützten Ort für Gedanken, Sorgen und letzte Worte. Durch persönliche Geschichten und Medienberichte verbreitete sich das Prinzip schnell international. Mittlerweile stehen Windtelefone in zahlreichen Ländern - von Japan über die bis nach Deutschland. Laut der Plattform My Wind Phone gibt es inzwischen Hunderte solcher Orte der Erinnerung.

In Deutschland stehen Windtelefone unter anderem auf dem Hauptfriedhof Kassel, auf dem Hauptfriedhof auf dem Dören in Paderborn, am Walfriedhof Bad Homburg v.d. Höhe und im Sana-Klinikum Offenbach





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