Der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann spricht über seine prägenden und teils traumatischen Kindheitserlebnisse in einem katholischen Internat vor über 60 Jahren.

Der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, blickt im Alter von 78 Jahren auf seine Schulzeit in einem katholischen Internat zurück und beschreibt diese als eine Phase prägender, wenn auch teils negativer Erfahrungen. Bei einer Pressekonferenz wurde der Grün-Politiker direkt auf diese Zeit angesprochen, die rund 60 Jahre zurückliegt. Er äußerte sich dabei zu den bekannt gewordenen Missständen innerhalb des Systems, ohne jedoch im Detail auf spezifische Vorfälle eingehen zu wollen, da er der Ansicht ist, dass diese Themen bereits ausreichend publik sind.

Kritik an autoritären Strukturen und Gewalt

Kretschmann betonte, dass er im Internat eine Seite der Kirche kennengelernt habe, die er als außerordentlich negativ einstufte. Die Erfahrungen, die er dort sammelte, reichten von Prügeleien und psychischer Druckausübung bis hin zu sexuellen Übergriffen, die in der heutigen Öffentlichkeit breit diskutiert werden. Er erinnerte sich daran, dass schlechte Noten, konkret eine Note fünf oder sechs, mit körperlicher Bestrafung durch den Rektor geahndet wurden, was ihm als Ohrfeige bekannt war. Trotz dieser autoritären Strukturen, die er als prägend für seinen späteren politischen Weg beschrieb, betonte er, dass er persönlich nicht in irgendeiner Weise traumatisiert wurde. Seine Kindheit war insgesamt als schön zu bezeichnen, da er in einem katholischen, aber sehr liberalen Elternhaus aufwuchs, in dem frei gedacht und gestritten wurde.

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Persönliche Auswirkungen auf den politischen Weg

Die negativen Erfahrungen in der Erziehungsanstalt übten einen direkten Einfluss auf Kretschmanns politische Haltung aus. Er erklärte, dass ihn die revoltierenden Studierenden mit ihrem anarchischen Freiheitsbegriff magnetisch angezogen haben, was eine direkte Reaktion auf die Unterdrückung im Internat war. Dieser Entwicklungsschub führte dazu, dass er am Ende seiner politischen und persönlichen Reise schließlich in einer maoistischen Sekte gelandet ist. Diese Erfahrungen waren für ihn wichtig und haben seine Weltanschauung nachhaltig geprägt. Er verglich die Verfolgung durch sexuelle Übergriffe in anderen Fällen, die ein Leben lang anhielten, mit seinen eigenen Erfahrungen, die er als sehr moderat einstufte. Dies unterstreicht seine Sichtweise, dass die Schäden je nach individueller Verfassung sehr unterschiedlich ausfallen können.

Kontext der politischen Karriere in Baden-Württemberg

Winfried Kretschmann fungierte als langjähriger Regierungschef des Bundeslandes Baden-Württemberg und repräsentierte dabei die Grünen Partei. Seine Amtszeit umfasste den Zeitraum von Mai 2011 bis Mai 2026, was eine herausragende Dauer von 15 Jahren darstellt. In dieser langen Phase der Landespolitik stand er für eine Koalitionsregierung, die oft als Modell für den politischen Mittelweg in Deutschland galt. Seine kritische Haltung gegenüber autoritären Strukturen, die er bereits in der Schule erlebte, spiegelte sich in seinem Ansatz wider, der auf Dialog und freier Meinungsäußerung basierte. Die Erwähnung dieser internen Entwicklungen gibt Einblicke in die persönliche Motivation, die hinter seiner langen politischen Karriere stand.

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Neue Ära und Nachfolge unter Cem Özdemir

Mit dem Ende der Amtszeit von Winfried Kretschmann im Mai 2026 trat ein signifikanter Wechsel in der Landespolitik von Baden-Württemberg ein. Cem Özdemir übernahm das Amt seines Vorgängers und tritt nun die Nachfolge im Ministerpräsidentenamt an. Diese Übergabe markiert das Ende einer Epoche, die maßgeblich von den politischen und persönlichen Prägungen Kretschmanns beeinflusst wurde. Die Rückbesinnung auf die Internatszeit im Alter von 78 Jahren dient dabei als Reflexion über den langen Weg, den die Grünen Partei in Deutschland genommen hat. Von der maoistischen Jugendbewegung hin zur Regierungsbeteiligung auf Landesebene und später auf Bundesebene liegt ein breites Spektrum an historischer Entwicklung.

Aktualität der Aufarbeitung von Missständen

Die Aussagen von Kretschmann fallen in einen Zeitraum, in dem die Aufarbeitung von Missständen in katholischen Einrichtungen in Deutschland und weltweit weiterhin hochaktuell ist. Er verwies darauf, dass die Themen Prügeleien, Angstmachen und sexuelle Übergriffe allgemein bekannt seien. Dennoch bleibt die Perspektive eines Betroffenen, der heute 78 Jahre alt ist, von besonderem Interesse. Seine Unterscheidung zwischen persönlichen, nicht-traumatischen Folgen und den schwerwiegenden Folgen für andere zeigt die Bandbreite der erlebten Schäden. Die politische Bedeutung dieser persönlichen Offenlegung liegt in der Bestätigung der Notwendigkeit kritischer Distanz zu autoritären Erziehungsstrukturen, ein Thema, das in der Bildungspolitik und Gesellschaft weiterhin diskutiert wird. Der Übergang an Cem Özdemir geschieht vor diesem Hintergrund einer fortlaufenden gesellschaftlichen Reflexion über Erziehung und Machtmissbrauch.