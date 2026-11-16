Winfried Kretschmann kritisiert 35-Stunden-Woche und Mercedes-Benz fordert längere Arbeitszeit

Winfried Kretschmann hält die 35-Stunden-Woche für veraltet. Mercedes-Benz will die Arbeitszeit auf 38 Stunden ohne Lohnausgleich erhöhen. Die wirtschaftliche Lage habe sich geändert, so der ehemalige Ministerpräsident.

Der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat die 35-Stunden-Woche öffentlich als überholt kritisiert. Während seines Auftritts in der ARD-Talkshow "Caren Miosga" am Sonntagabend betonte er, dieses Arbeitszeitmodell sei nicht mehr zeitgemäß. Er verwies darauf, dass die 35-Stunden-Woche in einer vergangenen Ära etabliert wurde, in der Deutschland Exportweltmeister war und überragende Produkte herstellte. Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich jedoch fundamental gewandelt. Die aktuelle wirtschaftliche Lage erfordere andere Ansätze, die über das bisherige Modell hinausgehen. Kretschmann argumentierte, dass Arbeitnehmer in der gegenwärtigen Situation Kompromisse eingehen müssten. Für ihn sei eine Stunde mehr Arbeit pro Woche das mildeste Zugeständnis, das sie hinnehmen könnten.

Mercedes-Benz plant Stundenmehrarbeit ohne Aufpreis

Die Debatte um die Arbeitszeit wird maßgeblich vom Autobauer Mercedes-Benz vorangetrieben. Das Unternehmen strebt eine Senkung der Kosten an den deutschen Produktionsstandorten an. Nach Informationen des "Handelsblatts" ist eine Verlängerung der tariflichen Wochenarbeitszeit von 35 auf 38 Stunden im Gespräch. Diese Mehrarbeit soll ohne einen entsprechenden Lohnausgleich erfolgen. Mercedes-Benz hat bestätigt, dass Gespräche mit der Arbeitnehmerseite über eine solche Erhöhung der Arbeitszeit geführt werden. Der Vorstand des Unternehmens vertrat den Standpunkt, dass faire und direkte Lösungen der Weg sein müssten. Man solle für das gleiche Gehalt in allen Bereichen mehr arbeiten. Diese drei zusätzlichen Stunden würden der wöchentlichen Arbeitszeit rund 8,6 Prozent hinzufügen, was das Unternehmen als notwendigen Schritt zur Kostenoptimierung darstellt.

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Kostenvorteile im internationalen Vergleich

Die Begründung für den Vorstoß von Mercedes-Benz liegt in den extrem hohen Lohnkosten in Deutschland im globalen Vergleich. Eine Arbeitsstunde im verarbeitenden Gewerbe kostete im Jahr 2025 im deutschen Durchschnitt 49,50 Euro. Dieser Betrag steht in starkem Kontrast zu den Produktionskosten in anderen Ländern, in denen der Konzern ebenfalls tätig ist. In Rumänien, einem weiteren Produktionsstandort von Mercedes-Benz, betrugen die Kosten für eine Arbeitsstunde lediglich 12 Euro. Das ist weniger als ein Viertel der deutschen Lohnkosten. Diese massive Diskrepanz unterstreicht die Motivation des Autobauers, die Strukturkosten am deutschen Standort durch effizientere Arbeitszeiten zu reduzieren. Die Zahlen zeigen deutlich, warum das Unternehmen auf eine Anpassung der tariflichen Vereinbarungen drängt, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

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Kritik an der Strategie des Automobilkonzerns

Winfried Kretschmann unterstützte die Forderungen von Mercedes-Benz nicht vorbehaltlos. Er bezeichnete den Vorstoß des Autobauers als eine Drohung und als eine Ansage im Kampf mit der Arbeitnehmerschaft. Statt einseitige Forderungen zu stellen, seien nun die Tarifparteien gefordert, sich im Prozess zu einigen. Kretschmanns Haltung zeigt, dass er politische Kompromisse sucht, statt sich auf eine konfrontative Linie zu versteifen. Die Gewerkschaften stehen vor der Aufgabe, die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, während das Unternehmen auf Kosteneinsparung pocht. Die Spannung zwischen Kapital und Arbeit ist in dieser Diskussion deutlich spürbar. Es geht nicht nur um Stunden, sondern um die Zukunft des sozialen Friedens in der deutschen Industrie.

Breite Unterstützung für Arbeitszeitverkürzungskritik

Kretschmann steht mit seiner Kritik an der 35-Stunden-Woche nicht isoliert da. Eine Reihe weiterer prominenter Stimmen aus Wirtschaft und Forschung teilt die Einschätzung, dass das Modell an seine Grenzen gestoßen ist. Martin Brudermüller, der Aufsichtsratschef von Mercedes-Benz, forderte sogar eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche bei gleichbleibendem Lohn. Auch Nikolas Stihl, Aufsichtsratschef des Werkzeugherstellers Stihl, argumentierte, dass Deutschland in guten Zeiten die kurze Woche hätte leisten können, dies aktuell jedoch nicht mehr möglich sei. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer ergänzte knapp, dass diese Zeiten der 35-Stunden-Woche endgültig vorbei seien. Diese breitere Zustimmung unterstreicht, dass das Thema Arbeitszeit ein zentraler Konfliktpunkt der deutschen Wirtschaftspolitik ist.