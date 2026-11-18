Der frühere Ministerpräsident Winfried Kretschmann offenbart im Podcast Himmelklar, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde. Dies erklärt seine Reaktion auf aktuelle Kirchenkrisen.

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in einem Podcast-Interview erstmals öffentlich bestätigt, dass er in seiner Kindheit selbst Opfer sexueller Übergriffe wurde. Der 78-jährige Grüne -Politiker teilte diese persönliche Offenbarung im Rahmen der Sendung Himmelklar, nachdem er jahrzehntelang geschwiegen hatte.

Erstmals persönliche Enthüllungen im Podcast

Kretschmann erklärte, dass die aktuellen Enthüllungen über sexuellen Missbrauch in der Kirche ihn weniger überrascht hätten als viele andere Menschen. Diese Haltung resultiere direkt aus seinen eigenen traumatischen Erfahrungen. Er betonte jedoch, dass ihn das enorme Ausmaß des aktuellen Skandals sowie die systematische Vertuschung durch Institutionen sehr wohl überrascht hätten. Die Aussage markiert einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung seiner Biografie und seiner Motivation für das politische Engagement.

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Ausführungen zum Internatsleben in Riedlingen

Der ehemalige Regierungschef besuchte nach der Volksschule das katholische Internat St. Gerhard in der oberschwäbischen Stadt Riedlingen. Mit sechzehn Jahren verließ er diese Einrichtung und wechselte auf ein Gymnasium. Im Interview präzisierte er den Charakter der erlittenen Übergriffe. Er gab an, dass die sexuellen Übergriffe bei ihm persönlich als sehr moderat zu einstufen seien, während andere Betroffene die Erlebnisse ein Leben lang psychisch belastet hätten. Er fügte hinzu, dass er glücklicherweise nicht in einer Weise traumatisiert worden sei, die sein späteres Leben dauerhaft beeinträchtigt habe.

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Frühere Andeutungen und autoritäre Strukturen

Bereits früher hatte Kretschmann grob von autoritärer Erziehung, Ohrfeigen und Prügelorgien im Internat gesprochen. Im vergangenen Februar erwähnte er ebenfalls sexuelle Übergriffe, ohne jedoch zuzugeben, selbst betroffen zu sein. Zu dieser Zeit wollte er keine Details preisgeben, da die Vorfälle nunmehr etwa 60 Jahre zurücklägen und er sie nicht erneut aufleben lassen wolle. Diese neuen Angaben im Podcast füllen die Lücke zwischen seinen vagen Andeutungen und der klaren Benennung seiner persönlichen Betroffenheit.

Politische Folgen durch die Erlebnisse in der Jugend

Die negativen Erfahrungen in der autoritären Erziehungsanstalt prägten seine politische Weltanschauung nachhaltig. Kretschmann beschrieb, dass ihn die Studentenbewegung und deren Verständnis von Freiheit magnetisch angezogen hätten. Als Reaktion auf die Unterdrückungserfahrungen suchte er nach neuen Ideologien. Er räumte ein, am Ende seines politischen Werdegangs sogar in einer maoistischen Sekte gelandet zu sein. Diese Entwicklung zeigt den direkten Zusammenhang zwischen seinen Jugendtraumata und seinem späteren politischen Werdegang innerhalb der Grünen.