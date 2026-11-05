Wings for Life World Run 2027: Lindsey Vonn und Dokumentation BACKBONE starten Spendenaktion für Rückenmarksforschung

Ab 9. Mai 2027 läuft die Welt für die Forschung. Mit der Premiere von BACKBONE sammelt Wings for Life Spenden für Querschnittslähmung. Jetzt anmelden.

Am 9. Mai 2027 startet die nächste Auflage des Wings for Life World Run. Die Anmeldung für dieses globale Lauf- und Rollstuhl-Event ist seit heute offiziell geöffnet. München fungiert erneut als Schauplatz eines Flagship-Laufens, während weitere Veranstaltungen von Hamburg bis zum Tegernsee stattfinden. Alle erzielten Mittel kommen ausschließlich der Rückenmarksforschung zugute.

BACKBONE Premiere am 9. Mai 2027

Parallel zum Starts des Laufs feiert die Dokumentation BACKBONE ihre Premiere auf Red Bull TV. Die Produktion wird von der Olympiasiegerin Lindsey Vonn als Erzählerin begleitet. Im Zentrum stehen vier Personen, deren Leben durch Rückenmarksverletzungen nachhaltig verändert wurde. Der Film zeigt Sam Bloom aus Australien, Delia Guggenheim aus der Schweiz, Thibaud Coudriou aus Frankreich und den USA sowie Nico Langmann aus Österreich.

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Leidenswege der vier Protagonisten

Sam Bloom erlitt nach einem Sturz im Familienurlaub eine Querschnittslähmung und gewann später vier Weltmeistertitel im Parasurfen. Delia Guggenheim verletzte sich bei einem Fahrradunfall, Thibaud Coudriou bei einem Sprung ins Wasser. Nico Langmann sitzt seit einem Autounfall im Alter von zwei Jahren im Rollstuhl und vertrat Österreich als Tennisspieler bei den Paralympics.

Position von Lindsey Vonn zur Forschung

Lindsey Vonn verbindet die persönlichen Schicksale mit der Mission von Wings for Life. Sie erklärte, dass eine Heilung für Querschnittslähmung gefunden werden müsse. Vonn betonte ihre eigene Erfahrung mit vorübergehender Immobilität. Sie verwies darauf, dass jeder angemeldete Läufer die Wissenschaftler bei der Suche nach einer Therapie unterstützt. Der Lauf diene als echter Turbo für diese Projekte.

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Auswirkungen und historische Spendenbilanz

Anita Gerhardter, Vorstandsvorsitzende von Wings for Life, sieht in BACKBONE einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung. Die Dokumentation zeige persönlich, warum die Mission so wichtig ist. Seit 2014 haben mehr als 2,2 Millionen Teilnehmer an Events teilgenommen. Dadurch wurden über 69,7 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung gesammelt. Startgelder und Spenden fließen zu 100 Prozent direkt in die Forschung.

Laufende Unterstützung für die Mission

Jedes Jahr kommen Läufer und Rollstuhlfahrer weltweit zusammen. Sie laufen, gehen und rollen für diejenigen, die es selbst nicht können. Anita Gerhardter nannte dies unglaublich motivierend. Das gemeinsame Ziel bleibt die Findung einer Heilung für Querschnittslähmung. Durch die Teilnahme an den Events in Deutschland wird dieser Schritt näher gerückt. Die Anmeldung ist ab sofort für alle Interessierten zugänglich.