Bei den Boston Bruins gegen die Winnipeg Jets kommt es zu einem extremen Faustkampf zwischen Tanner Jeannot und Tyrel Bauer, der von der NHL-Community hoch gelobt wird.

In der Nacht zu Donnerstag findet das NHL -Spiel zwischen den Winnipeg Jets und den Boston Bruins im TD Garden in Boston statt. Die Jets gewinnen das Duell zweier Playoff-Anwärter deutlich mit 4:2. Doch der sportliche Wettbewerb tritt hinter einem spektakulären Ereignis völlig in den Hintergrund. Im Mittelpunkt steht ein Faustkampf, der selbst in der Nordamerikanischen Eishockey Liga als außergewöhnlich gelten muss.

Als es im ersten Drittel zum Stand von 1:1 kommt, suchen sich Tanner Jeannot im Alter von 29 Jahren und der Rookie Tyrel Bauer im Alter von 24 Jahren direkt am Mittelkreis. Die beiden Schwergewichte präsentieren sich in einer beeindruckenden Körperfülle. Der 94 Kilogramm schwere Bauer trifft auf den 100 Kilogramm schweren Jeannot, der sich in der Liga bereits als extrem harter Spieler einen Namen gemacht hat.

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Ablauf und Dauer des Kampfes

Nach einer 20-sekündigen Phase, in der sich die Kontrahenten nur umkreisen, beginnt der physische Showdown. Fast eine Minute lang prügeln die beiden NHL-Profis ununterbrochen aufeinander ein. Statistiken zufolge werden mehr als 40 Schläge ausgetauscht. Während des Kampfes verliert Bauer seinen Helm und Jeannot wird sogar einmal herumgewirbelt. Trotz der enormen Härte bleibt keiner der beiden Akteure zu Boden gehen.

Reaktionen und mediale Einordnung

Erst nach dem langen Schlagabtausch greifen die Schiedsrichter ein und brechen den Kampf. Auf der Strafbank erhalten beide Spieler reichlich Anerkennung von ihren Teamkollegen. Der ehemalige deutsche NHL-Star spricht hinterher von einem der besten Kämpfe, die er je gesehen hat. Seine direkte Reaktion auf die Leistung von Tanner Jeannot fällt mit den Worten Holy moly Unglaublich äußerst enthusiastisch aus.

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Verdacht auf vereinbarten Showdown

Obwohl das Spektakel spontan wirkte, deuten Anzeichen auf eine vorherige Absprache hin. Laut US-Medien waren Jeannot und Bauer bereits während des Aufwärmens im Gespräch miteinander. Dies legt den Schluss nahe, dass die beiden den Kampf eventuell schon vor dem Spiel verabredet hatten. Der Respekt untereinander bleibt nach dem Fight auf beiden Seiten offensichtlich und unverändert hoch.

Team-Reaktion und emotionale Wirkung

Die Atmosphäre im Team der Winnipeg Jets ist von Begeisterung geprägt. Der Center der Jets, Morgan Barron, bezeichnet die beiden Kontrahenten als zwei enorm harte Kerle. Für Barron liefert die Auseinandersetzung einen klaren Beweis für die mentale Stärke der Spieler. Er erklärt zudem, dass der Kampf seiner Mannschaft zusätzliche Energie gegeben habe. Die emotionale Ladung des Events überträgt sich direkt auf die gesamte Mannschaftsleistung am Ende des Abends.