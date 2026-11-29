Der Maniküre-Trend für den Winter 2026 setzt auf einen transparenten Perlmuttschimmer statt kräftigem Rot. Dieser dezenten Look erinnert an Frost und Zuckerglasur, kaschiert natürliche Nagelunreinheiten durch Lichtstreuung und erfordert eine glatte Basis. Mit Produkten von gitti lässt sich dieser festliche Glanz perfekt umsetzen.

Im Winter 2026 wollen wir einen festlichen Look auf den Nägeln! Dieser Maniküre-Trend ist perfekt für die kalte Jahreszeit. Winter-Maniküre muss immer rot sein? Auf keinen Fall!

Wer in dieser Saison eine neue, aber dezente Farbe auf den Nägeln haben will, kommt an diesem Trend nicht vorbei.ist ein fast transparentes Weiß mit feinem Perlmuttschimmer. Es deckt nicht, sondern legt einen Lichtschleier über den Nagel. Der Lack verwandelt also die Farbe darunter, ohne sie zu überdecken – oder verleiht Naturnägeln einen sanften, schillernden Glow.erinnert an Frost, Schnee und Zuckerglasur. Er wirkt festlich, aber nicht so laut wie Glitzer.

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Mit den Jahren bekommen Nägel oft Längsrillen und verfärben sich leicht gelblich. Ein deckendes Weiß oder eine harte French-Kante betont das. Ein Schimmer streut das Licht und lässt Rillen und Verfärbungen verschwimmen. Der „Zuckerguss“-Look sieht damit nachDie Nagelhaut gut pflegen und vorher einen glättenden Unterlack verwenden.