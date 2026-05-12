Winter-Schock im Mai: Deutschland erlebt ungewöhnliche Kältewelle

Ein plötzlicher Wetterumschwung bringt Schneefälle und Frost mitten im Mai. Experten warnen vor einer anhaltenden Wetterkrise und ungewöhnlichen Temperaturen.

Deutschland erlebt derzeit ein meteorologisches Phänomen, das selbst erfahrene Wetter experten in Staunen versetzt. Während viele Menschen bereits die ersten Frühlingsgefühle genossen hatten, mit Besuchen im Freibad und strahlendem Sonnenschein, ist nun abrupt der Winter zurückgekehrt.

Besonders dramatisch war der Temperatursturz in den vergangenen Tagen. Erst noch zeigte sich Bayern von seiner warmen Seite, wobei in der Region um Passau Temperaturen von bis zu 28 Grad gemessen wurden, was fast schon an sommerliche Zustände erinnerte. Doch innerhalb kürzester Zeit drehte das Wetter komplett. Anstatt der erwarteten mäßigen Frühjahrstemperaturen gibt es nun Schneeflocken, Frost und Temperaturen, die einen wieder an die dunkelsten Januarstage erinnern lassen.

Diese extreme Volatilität des Wetters sorgt für Verwirrung und Enttäuschung bei der Bevölkerung, die sich bereits auf die warme Jahreszeit gefreut hatte. Die Experten sind sich einig, dass das aktuelle Ausmaß dieser Kältewelle ungewöhnlich ist. Dominik Jung, ein renommierter Diplom-Meteorologe und Klimaexperte, erklärt, dass eine massive Menge an Polarluft über Deutschland eingetroffen ist. Diese kalte Luftmasse drückt die Schneefallgrenze massiv nach unten, was dazu führt, dass es in weiten Teilen des Landes gefühlt wieder Winter ist.

In der Nacht zu Dienstag sank die Schneegrenze auf lediglich 500 Meter, wodurch nahezu alle deutschen Mittelgebirge von Schneefällen betroffen waren. Der Meteorologe Brandt ergänzt, dass Schnee im Monat Mai statistisch gesehen nur etwa alle zehn Jahre vorkommt, was die Besonderheit der aktuellen Situation unterstreicht. Obwohl es in der Vergangenheit vereinzelt auch im August zu Schneefällen kam, ist die Intensität und die zeitliche Einordnung in den Wonnemonat Mai in diesem Jahr besonders frappierend.

Die Aussichten für die kommenden Tage sind leider wenig optimistisch. Laut den Prognosen stecken wir in einer echten Wetterkrise fest, die nichts mehr mit den typischen Eigenschaften des Mais zu haben hat. Es besteht die Möglichkeit, dass diese ungemütlichen Bedingungen noch bis zu zehn Tage anhalten könnten, was auch die Planung für anstehende Feiertage erheblich erschwert. Der Deutsche Wetterdienst gibt für Süddeutschland weiterhin eine ungünstige Wetterlage voraus.

Insbesondere in den Höhenlagen zwischen 600 und 800 Metern wird der Regen weiterhin in Schnee übergehen, begleitet von kräftigen Schauern und vereinzelt sogar Graupelgewittern. Im Norden Deutschlands zeigt sich die Lage zwar ebenfalls wechselhaft, jedoch weniger extrem winterlich. Dort ziehen dichte Wolkenfelder auf, die zeitweise schauerartigen Regen bringen. Die Temperaturen im Norden bewegen sich meist in einem Bereich zwischen 10 und 17 Grad, was im Vergleich zum Süden milder ist, aber dennoch weit entfernt von den zuvor erlebten Frühlingstemperaturen liegt.

Um die Validität dieser Vorhersagen zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Expertise der beteiligten Meteorologen. Dominik Jung ist nicht nur als Klimaexperte beim Portal wetter.net tätig, sondern auch Geschäftsführer bei Q-met und betreibt einen erfolgreichen YouTube-Kanal, auf dem er tägliche Wetteranalysen präsentiert. Seine wissenschaftliche Basis bildet eine Promotion an der Universität Duisburg-Essen im Bereich der Klimatologie. Ebenso bringt der Experte Brandt eine tiefgehende Fachkenntnis mit, die er als Gründer und Geschäftsführer des Portals Donnerwetter.de einsetzt.

Beide Experten betonen, dass solche extremen Schwankungen zwar in der Natur vorkommen, die aktuelle Kombination aus Polarluft und dem spezifischen Zeitpunkt im Jahr jedoch eine Herausforderung für die kurzfristige Vorhersage darstellt. Die Menschen in Deutschland müssen sich also darauf einstellen, dass die Garderobe für eine Weile wieder den schweren Mantel und die Winterschuhe benötigt, bevor der Sommer endgültig Einzug hält





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