In der Region Kiew ist keine der 26 geplanten Schutzanlagen für Umspannwerke fertig – obwohl bereits millionenschwere Vorschüsse flossen.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Dabei haben die beauftragten Unternehmen bereits Vorschüsse von umgerechnet 18,2 Millionen Dollar erhalten. Für lediglich 2,79 Prozent dieser Summe liegen Abnahmebescheinigungen über abgeschlossene Arbeiten vor.

Das berichtet bne IntelliNews unter Berufung auf eine parlamentarische Untersuchung.

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„Es herrscht völliges Chaos“, sagte der frühere Ukrenergo-Chef Wolodymyr Kudryzkyj über das Programm. Das Interview mit Radio NV wurde am 24. November von NV veröffentlicht. Mit dem Bau von Schutzanlagen für regionale Energieanlagen, Wasserversorger und Gasinfrastruktur sei erst Ende 2025 begonnen worden.