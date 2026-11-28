Burg Altena reist am Wochenende in die viktorianische Zeit. Das Winter-Spektakulum ist ein Highlight für Familien im Sauerland.

Burg Altena reist am Wochenende in die viktorianische Zeit. Das Winter-Spektakulum ist ein Highlight für Familien im Sauerland.

"Es ist wie eine Zeitreise. Dieses Mal spielen wir die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens vor" , sagt Alexander Bogucki. Er ist einer der Hobbydarsteller beim Winter-Spektakulum auf Burg Altena. Er und seine Freunde führen Improvisationstheater auf - und agieren mit den Besucherinnen und Besuchern vor Ort.

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Alexander Bogucki trägt ein weißes langes Nachthemd mit Schlafmütze. Der 43-Jährige spielt den geizigen Geschäftsmann Ebeneezer Scrooge, der für nichts übrig hat. Er soll im Märchen von den Geistern bekehrt werden. Diese Geister spielen Alexanders Freunde.