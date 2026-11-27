Sandra Flunger debutiert als deutsche Biathlon-Trainerin in Kontiolahti. In Ruka finden Langlauf und Skispringen statt. Live-Übertragung bei der ARD ab 14:10 Uhr.

Am kommenden winterlichen Sport-Freitag steht ein dichtes Programm mit internationalen Wettkämpfen in den nordischen Disziplinen auf der Agenda. Die Veranstaltungen finden in den finnischen Orten Kontiolahti und Ruka statt, wobei die Übertragungen live im deutschen Fernsehen und online verfolgt werden können. Die ARD stellt die Spiele ab 14.10 Uhr kostenlos im Free-TV bereit, während vorabgehende Ereignisse in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de verfügbar sind.

Biathlon-Debüt unter neuem Trainer in Kontiolahti

Der erste große Höhepunkt dieses Freitag-Abschnitts ist das Debüt der deutschen Biathlon-Frauen unter der neuen Bundestrainerin Sandra Flunger. Die 44-jährige Trainerin leitet das Team zum ersten Mal bei einem Weltcup-Wettkampf in der finnischen Stadt Kontiolahti. Im Einzelwettkampf über 15 Kilometer treten die deutschen Athletinnen mit dem Ziel an, die etablierten Favoritinnen aus Frankreich und Schweden herauszufordern. Zu den starkezenden Sportlerinnen zählen Janina Hettich-Walz, die 30 Jahre alt ist, sowie Vanessa Voigt, 29 Jahre alt.

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Zeitplan und Live-Übertragung der Langlauf-Weltcups

In Ruka beginnt der sportliche Nachmittag um 10.30 Uhr mit dem Langlauf-Wettbewerb über 10 Kilometer klassisch für die Frauen. Zwei Stunden später, genau um 12.30 Uhr oder später im Rahmen des Nachmittagsprogramms, folgt für die Männer der gleiche Wettbewerb über 10 Kilometer klassisch. Die ARD übernimmt die live TV-Übertragung der Wettkämpfe ab 14.10 Uhr. Fans, die diese Zeiten verpassen, können auf die kostenlosen Livestreams in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de zurückgreifen, um die Ergebnisse nachzuverfolgen.

Skispringen und Qualifikation für die Weltcup-Saison

Neben den Langläufern startet auch die Skispringer-Szene in Ruka in das zweite Wettkampf-Wochenende der Saison. Für die Athleten bedeutet dies zunächst die Bewährung in der Qualifikation, die ab 17.15 Uhr ansteht. Andreas Wellinger steht hier vor einer besonderen Herausforderung, da er letzte Woche in Lillehammer überraschend in der Qualifikation gescheitert war. Die sportliche Gemeinde beobachtet daher gespannt, ob er diese Hürde im finnischen Ruka erfolgreich nehmen kann und sich für den eigentlichen Wettkampf qualifiziert.

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Regionales Engagement im Gebiet Ruka-Kuusamo

Das finnische Gebiet Ruka-Kuusamo fungiert in dieser Woche als zentraler Austragungsort für den Weltcup im nordischen Wintersport. Nicht nur die Langläufer und Nordischen Kombinierer, sondern auch die Skispringer nutzen diese Infrastruktur für ihre Wettkämpfe. Die Organisation der Veranstaltung in dieser Region erfordert eine hohe Koordination, da mehrere Disziplinen zeitnah aufeinanderfolgen. Die Sportveranstaltungen in Ruka und Kuusamo bieten damit eine konzentrierte Übersicht über den aktuellen Stand der nordischen Sportarten.

Übersicht über die wichtigsten Wettkämpfe und Sender

Zusammenfassend bietet der Freitag einen interessanten Mix aus Biathlon in Kontiolahti und nordischen Disziplinen in Ruka. Die deutschen Biathletinnen starten unter der Leitung von Sandra Flunger, während die Langläufer und Skispringer in Ruka um Punkte kämpfen. Für die Zuschauer bedeutet dies eine klare Struktur: Biathlon in Kontiolahti, Langlauf ab 10.30 Uhr in Ruka und Skispringen ab 17.15 Uhr. Die ARD deckt diese Events live ab, was den Zugang für ein breites Publikum gewährleistet.

Fan-Erlebnis und Entspannung bei den Wintersport-Events

Fans können sich an diesem Freitag entspannt zurücklehnen, da alle relevanten Wettkämpfe im Free-TV der ARD übertragen werden. Dies ermöglicht es, die Spiele ohne zusätzliche Kosten zu verfolgen. Die live TV-Übertragung beginnt um 14.10 Uhr, was die Planung für die Zuschauer erleichtert. Parallel dazu stehen die vorangegangenen Wettbewerbe kostenlos im Livestream zur Verfügung, sodass niemand etwas verpasst. Die Kombination aus klassischem Langlauf und Skispringen macht diesen Freitag zu einem festen Termin im Sportkalender.