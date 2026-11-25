Im Winter 2026 setzen Stylisten auf elegante Schnürboots mit Krokodiloptik statt auf die überstrapazierten Chelsea-Boots. Die schmalen Modelle in Schokobraun wirken stilvoller und lassen sich perfekt mit verkürzten Hosen, Geraden Jeans oder Röcken kombinieren.

Chelsea Boots sind ein Klassiker. Im Winter 2026 tragen wir aber lieber diese Stiefel, die viel eleganter sind. Jetzt den Schuhtrend entdecken! Zeigt her eure Schuhe!

Im Winter greifen die meisten von uns zu stabilen Tretern, Stiefeln und Chelsea Boots. Doch vor allem Letztere haben wir in den vergangenen Jahren so oft gesehen, dass sie wirklich nichts Besonderes mehr sind. Höchste Zeit für einmachen den Winter-Look 2026 nicht nur interessanter, sondern wirken obendrein noch weitaus stilvoller als klassische Modelle. Wir stellen dir den Schuh vor.

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Der besondere Reiz dieser Schnürboots liegt in der Kombination aus warmem Schokobraun, Krokodiloptik und klassischer Schnürung. Er wirkt angezogener als ein schlichter Chelsea Boot, ohne dabei seineharmoniert wunderbar mit den typischen Winterfarben wie Camel, Creme, Bordeaux, Olivgrün und Dunkelblau und die Schnürung erinnert an klassische Reit- und Wanderstiefel. Trotzdem wirkt der Schuh durch die schmale Silhouette und die feinen Details deutlich eleganter als ein klobiger Trekkingboot.

Kombiniere den Boot mit einer verkürzten Hose, sodass zwischen Saum und Schaft entweder ein kleiner Abstand bleibt oder die Hose knapp auf dem Schaft endet. So kommt die schöne Prägung zur Geltung. Damit der Schuh gut zur Geltung kommt, braucht es ein passendes Unterteil. Ein Schuh wie dieser ist so stilvoll, um ihn unter einer Hose zu verstecken.

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Diese drei Teile passen besonders gut:Dunkles Indigo bildet einen schönen Kontrast zum Cognacbraun und lässt die Boots hochwertig wirken. Am besten mit einem geraden oder leicht verkürzten Bein. Eine gerade oder leicht weite Hose bringt Ruhe in die auffällige Lederstruktur. Besonders schön mit einem feinen Rollkragenpullover und einem strukturierten Blazer.

Ein fließender oder leicht ausgestellter Rock trifft auf den festen, strukturierten Boot. Mit blickdichter Strumpfhose entsteht ein Herbstlook, der feminin und modern wirkt.