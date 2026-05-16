Winter zurück in Österreich: bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und eisige Temperaturen

Die kalte Jahreszeit ist zurückgekehrt in Österreich. Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind in der Steiermark gefallen, während die höheren Lagen wie der Obersteiermark und die Niederen Tauern mit weiterem Schneefall rechnen. Meteorologe Josef Haslhofer warnt vor eisigen Temperaturen und extrem rutschigem Schnee.

Im Mai denken viele an das erste kühle Getränk im Biergarten, der Sommer scheint greifbar nah. Doch in der Steiermark in Österreich sind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Der Winter ist zurückgekehrt und hat eisige Temperaturen mitgebracht. Bereits vor dem Wochenende verwandelten dicke Schneeflocken Teile der Steiermark und einige der oberösterreichischen Skigebiete in ein weißes Winterwunderland. Während es in vielen Orten mittlerweile regnet und bitterkalt ist, wird besonders in den höheren Lagen wie der Obersteiermark und den Niederen Tauern am Samstag mit weiterem Schneefall gerechnet.

Ein kalter Nordwestwind und Temperaturen zwischen minus 2 und 7 Grad sorgen für ungemütliche Anwohnern und Urlaubern wird bei dieser Witterung abgeraten, einen Ausflug in die Berge zu unternehmen. Meteorologe Josef Haslhofer von GeoSphere Austria warnt in der österreichischen "Krone": "Man steht schnell einmal bis zu den Knien im Schnee.

Zudem ist es auch extrem rutschig, und der Schnee wird auch sicher nicht so schnell weggehen.

". Außer in der Obersteiermark und den Niederen Tauern, den Schladminger Tauern, Hochschwab, Gesäuse und Oberösterreich schneit es derzeit auch in Osttirol, im Salzburger Lungau und in den Kärntner Nockbergen. Auch in Deutschland fiel Wetterexperte Dominik Jung zu BILD: "Nach derzeitiger Einschätzung hält die kühle Witterung noch bis Montag, in den Alpen bis Dienstag an. Ab Mittwoch dreht die Höhenströmung auf Südwest, milde Mittelmeerluft erreicht den Ostalpenraum.

". Die dürfte den Winter verscheuchen. Und in ganz Deutschland gibt es ab sofort





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