Zwei Lifte gehen heute in Winterberg in Betrieb - damit ist die Saison eröffnet. Die Schneekanonen laufen schon seit Montag.

Mit zwei Liften beginnt das Skiliftkarussel Winterberg heute die neue Skisaison. So früh öffnet in Deutschland laut dem Online-Portal"Skiinfo.de" sonst nur das Skigebiet Zugspitze. , sagt Niklas Hinz und freut sich auf den bevorstehenden Saisonstart.

Der neue Projektleiter der Wintersportarena Sauerland steht vor dem Skilift"Rauher Busch", auf dem eine neue Pistenwalze gerade die produzierten Schneeberge verteilt hat. Niklas Hinz, Projektleiter Wintersportarena SauerlandIn ganz Winterberg laufen seit Montag die Schneekanonen. Öffnen wird das Skiliftkarussel am ersten Tag mit einem kleinen Wintersport-Angebot: der Skilift"Rauher Busch" und der Snowboard-Weltcup-Hang"Poppenberg". Bildquelle: WDR / Ulf Priester Dass die zeitgleich mit dem Skigebiet Zugspitze starten ist in Winterberg Zufall, erzählt Niklas Hinz.

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Den Betreibern sei es vor allem darum gegangen, die ganze Skigebiets-Maschinerie wieder früh ans Laufen zu bringen. Damit eine Grundlage da ist, und für die neue Saison alles steht.