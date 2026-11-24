Schwabmünchen und Gersthofen bereiten sich mit ausreichend Personal und fast 9000 Tonnen Salz auf den Winter vor. Die Kommunen betonen, dass sie im Kernbereich des Räumdienstes keine Abstriche machen, während bei sekundären Straßen mögliche Kompromisse anfallen könnten. Der Text klärt zudem über die rechtlichen Grenzen des bayerischen Straßenrechts auf, die nicht jede Straße zu jeder Zeit schneefrei verlangen.

Städte wie Schwabmünchen und Gersthofen versichern, im Kernbereich beim Räumdienst nicht zu sparen. Wo es allerdings zu Kompromissen kommen könnte. Startklar für den Winter: Der Fuhrpark des Landreises und der Kommunen - wie hier in Schwabmünchen - steht auf Abruf bereit.

Auch die Straßenmeisterei in Gersthofen ist gut vorbereitet: Die Salzlager sind mit fast 9000 Tonnen gefüllt, die eigene Produktion von Salzsole läuft. Startklar für den Winter: Der Fuhrpark des Landreises und der Kommunen - wie hier in Schwabmünchen - steht auf Abruf bereit. Auch die Straßenmeisterei in Gersthofen ist gut vorbereitet: Die Salzlager sind mit fast 9000 Tonnen gefüllt, die eigene Produktion von Salzsole läuft.

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Sobald im Landkreis Augsburg die ersten Schneeflocken fallen, rücken die Fahrzeuge der kommunalen Bauhöfe und der drei Kreisbauhöfe aus. Dann taucht eine Frage wieder auf: Warum ist meine Straße noch nicht geräumt? Viele glauben, Städte und Gemeinden müssten jede Straße und zu jeder Zeit schnee- und eisfrei halten. Doch das bayerische Straßenrecht setzt klare und oft überraschende Grenzen.