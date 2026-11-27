Massiver Schneefall in Südbayern führt zu zahlreichen Unfällen, Sperrungen der A93 und Grenzchaos. Der DWD warnt vor Glatteis und gefährlichen Straßenverhältnissen bis Freitag.

Ein früher und heftiger Wintereinbruch hat am frühen Donnerstag in Bayern für massive Verkehrschaos gesorgt, noch bevor der erste Adventstag erreicht ist. Besonders die südlichen Landesteile waren betroffen, wo dichter Schneefall und gefrorene Niederschläge die Infrastruktur unterbrechen ließen. Die Polizei in Oberbayern verzeichnete zahlreiche Unfälle, während Lastwagen auf den glatten Fahrbahnen Kontrollverlust erlitten und den Verkehr lahmlegten.

Absperrung der A93 und Stau nach Rosenheim

Die Autobahn 93, eine der wichtigsten Verkehrsadern Richtung Österreich, musste am Donnerstagabend in südlicher Richtung komplett gesperrt werden. Der Grund hierfür war nicht nur der snowbedingte Zustand der deutschen Strecke, sondern auch die Sperrung der Brennerautobahn in Österreich aufgrund von Schneefall. Zusätzlich sorgte die Blockabfertigung an der deutsch-österreichischen Grenze für massive Rückstauungen, die sich bis nach Rosenheim zogen.

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Auch auf der parallel verlaufenden Autobahn 8 war der Verkehr fast zum Erliegen gekommen. Bei Irschenberg kollidierte ein Lastwagen mit der Mittelleitplanke in der Mitte der Fahrbahn. Dieser Unfall verschärfte die Situation, da er sich direkt mit dem Stauverkehr von der gesperrten A93 überschnitt und die Räumungsarbeiten erheblich erschwerte.

Schwere Unfälle auf Landstraßen und Kreuzungen

Das Chaos breitete sich nicht nur auf den Autobahnen aus, sondern betraf auch die überlasteten Landstraßen. Die Bundesstraße 2 in Richtung Mittenwald wurde blockiert, nachdem mehrere Lkw auf der Straße lagen und der Räumdienst aufgrund der Engpässe nicht mehr durchkam. Auch die B15a in Oberbayern war über mehrere Stunden hinweg für den Verkehr gesperrt.

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Bei einem dramatischen Vorfall auf der B15a war ein mit 22 Tonnen beladener Laster von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergung des Schwerlastwagens erforderte den Einsatz eines Krans, um das Fahrzeug sicher von der Straße zu entfernen und die Verkehrsströme wieder freizugeben. Dies dauerte mehrere Stunden und belastete die Kapazitäten der Hilfskräfte enorm.

In einem Landkreis Rosenheim verlor ein Fahrer eines VW-Fahrzeugs beim Einbiegen an einer Kreuzung die Kontrolle. Das Auto krachte in einen Kleinbus, wobei zwei Personen verletzt wurden. Als besonders leichtsinnig werteten die Behörden, dass der VW-Fahrer noch mit Sommerreifen unterwegs war, was die Gefahr eines Kontrollverlustes bei den glatten Bedingungen massiv erhöhte.

Ähnlich verunglückte ein Kleinwagen in Füssen, der auf der glatten Straße in den Gegenverkehr geriet und frontal gegen einen Kleinbus prallte. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Kleinwagen in den Straßengraben. Feuerwehrleute mussten das Dach des Fahrzeugs aufschneiden, um die beiden Insassen zu befreien. Die Beifahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen, während die Fahrer beider Fahrzeuge leicht verletzt wurden.

Polizeieinsätze in Niederbayern und Warnung des DWD

Die Sicherheitskräfte waren im gesamten Süden stark gefordert. In Niederbayern rückten Polizei und Feuerwehr rund 80 Mal zu Einsätzen wegen Schnee, Eis und Unfällen aus. Diese hohe Zahl an Interventionen verdeutlicht das Ausmaß der winterlichen Verhältnisse und die Belastung der Rettungskräfte in der Region.

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Der Deutsche Wetterdienst warnte am Morgen explizit vor Schneeglätte und überfrierender Nässe. Diese meteorologischen Bedingungen sind besonders tückisch, da sie für Autofahrer oft schwer erkennbar sind und selbst bei hohen Temperaturen zu gefährlichem Glatteis führen können. Die Behörden appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Gefährliche Lage bleibt bis Freitag bestehen

Die prekäre Situation ist nicht nur auf den Donnerstag beschränkt. Am kommenden Freitag bleibt die Wetterlage im Süden Bayerns weiterhin gefährlich und glatt. Autofahrer müssen mit ähnlichen Bedingungen wie am Vortag rechnen, was bedeutet, dass lange Staus, Sperrungen und Unfälle auch an diesem Tag nicht ausgeschlossen sind.

Die combination aus dichtem Schneefall, Eis und hohem Verkehrsaufkommen an der Grenze zu Österreich stellt eine permanente Herausforderung für die Logistik und den Individualverkehr dar. Es wird dringend empfohlen, unnötige Fahrten zu vermeiden oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um die Straßen entlasten und die Rettungskräfte für Notfälle freihalten.