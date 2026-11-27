Ein plötzlicher Wintereinbruch hat in Bayern zu mehr als vierhundert Verkehrsunfällen und massiven Stauungen geführt. Trotz der Gefahr durch Glätte beginnt nun die Skisaison in den deutsChen Alpenregionen.

Unfallbilanz und Verkehrssituation in Bayern

Der plötzliche Winter einbruch hat im Süden Deutschlands, insbesondere in Bayern, für erhebliche Probleme im Straßenverkehr gesorgt. die bayerische Polizei hat Bilanz gezogen und dabei festgestellt, dass allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von Donnerstagvormittag bis Freitagmorgen mehr als vierhundert Verkehrs unfälle registriert wurden. Die Ursache für die majority dieser Unfälle war rutschige Fahrbahnoberfläche durch Schnee und Eis. Besonders betroffen war die Region um den Sudelfeld, wo unter anderem vier zivile Fahrzeuge der Bundeswehr während einer Übung von einem Almweg abkamen. Ein Fahrzeug mit neun Insassen überschlug sich hierbei. Die Verletzten konnten sich zwar selbst befreien, mussten jedoch zur medizinischen Abklärung in Krankenhäuser transportiert werden. Auch in Niederbayern, vor allem in den Landkreisen Rottal-Inn und Passau, waren Feuerwehr und Polizei zu rund achtzig wetterbedingten Einsätzen alarmiert. Während die meisten Vorfälle zu Blechschäden führten, gab es vereinzelt auch Verletzte, darunter eine Person, die in der Nähe von Murnau schwEr verletzt wurde.

Neben den lokalen Unfällen kam es zu gravierenden Stauungen an den Hauptverkehrsachsen. Auf der Inntalautobahn stauten sich Lastwagen mächtig an, da an der Grenze zur Brennerautobahn eine Sperrung und eine Blockabfertigung herrschten. Der Rückstau reichte zeitweise bis nach Rosenheim und erreichte sogar den Raum München, der rund neunzig Straßenkilometer vom Grenzübergang entfernt liegt. Aufgrund dieser Engpässe durften zeitweise keine Fahrzeuge mehr auf die Autobahn A93 in Richtung Süden fahren. Erst am Abend des Freitags wurde Entwarnung gegeben und der Verkehr wieder freigegeben. Die Polizei warnte eindringlich vor nicht zwingend erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol. Obwohl die Autobahn A8 in Richtung Salzburg grundsätzlich befahrbar war, kam es dort zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Stau-Lagen,was Autofahrern im Süden Oberbayerns viel Geduld abverlangte.

Also read Schwere Unfälle und Streckensperrungen durch Wintereinbruch in Bayern

Wetterlage und Prognosen des DWD

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die aktuellen Bedingungen analysiert und festgestellt, dass der meiste Schnee am Alpenrand gefallen ist, wobei stellenweise bis zu zehn Zentimeter Neuschnee gemessen wurden. Die Glättegefahr besteht weiterhin fort,da die Temperaturen im ganzen Bundesland Bayern frostig bleiben. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus drei und plus einem Grad Celsius, was die Straßen trotz teilweisem Ausbleiben von Neuschnee rutschig hält. Das Hochdruckgebiet MANUEL verlagert sich langsam von Skandinavien nach Osten, bestimmt aber weiterhin die Wetterlage in Deutschland. Dies führt zu einer Mischung aus Hochnebelgrau und vereinzeltem Sonnenschein. Für den Samstag wird erwartet, dass die Nacht und der Tag überwiegend niederschlagsfrei bleiben, mit teils Sonnenschein. Im Osten Deutschlands waren noch leichter Schneefall und Schneegriesel vorhergesagt. Für den Sonntag prognostizieren die Meteorologen hingegen Regen im Westen und Nordwesten Deutschlands.

Advertisement

Advertisement

Beginn der Wintersport-Saison in Deutschland

Trotz der negativen Aspekte des Wintereinbruchs wie Unfällen und Staus gibt es auch positive Aspekte. für Wintersportler markiert der Schneefall den Beginn der Skisaison in Deutschland. An Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, sowie in der Wintersport Arena Sauerland bei Winterberg hat der Skibetrieb bereits gestartet. Genauso im Allgäu beginnt die Saison an diesem Wochenende, sodass Wintersportler nun erste Schwünge auf deutschen Pisten ziehen können. Die Kombination aus Neuschnee und den vorhandenen Wetterbedingungen hat die Voraussetzungen für den Start der Wintersport-Saison in vielen Gebieten des Alpenvorlands geschaffen. Die Freude der Skifahrer steht jedoch in einem gewissen Kontrast zur angespannten Verkehrslage, die durch die plötzlich eingefrorenen Bedingungen verursacht wurde. Die Behörden appellieren weiterhin an die Vorsicht der Verkehrsteilnehmer, da die Wetterlage weiterhin prekär ist und die Straßenbedingungen sich stündlich ändern können.