Wintereinbruch in Berlin führt zu zahlreichen Unfällen

Ein Wintereinbruch in Berlin hat zu zahlreichen Unfällen geführt. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu 25 Einsätzen ausrücken, hauptsächlich wegen leichter Unfälle mit technischer Hilfeleistung. Zwei Verkehrsunfälle führten zu schweren Verletzungen. Trotz des Schneefalls und der Glätte zeigen sich die Berliner kreativ.

Der Wintereinbruch in Berlin hat zu zahlreichen Unfällen geführt. In der Nacht ist die Feuerwehr laut erster Bilanz zu 25 Einsätzen ausgerückt. Meist seien es leichte Unfälle mit technischer Hilfeleistung gewesen. Mehrmals seien Fahrzeuge an verschiedenen Orten in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Die weiteren Einsätze seien über das ganze Stadtgebiet verteilt sowie auch auf der Stadtautobahn gewesen.

Bei zwei Verkehrsunfällen seien Personen nach notärztlicher Versorgung schwer verletzt in Kliniken gekommen. \ Von einem Unfall berichtete die Feuerwehr genauer. Auf einer Kreuzung an der Straße Freiheit (Bezirk Spandau) waren ein Auto und ein Lkw kollidiert. Ein Mensch erlitt schwere Verletzungen. Bei dem Crash wurde ein Lichtmast beschädigt. Mit einer Drehleiter mussten die Einsatzkräfte den Lampenkopf sichern. \ Wie ein Morgenpost-Reporter berichtete, habe es einen schweren Unfall am Bahnhof Kaulsdorf (Bezirk Marzahn-Hellersdorf) gegeben. Ersten Informationen zufolge soll eine Person am Bahnsteig ausgerutscht und ins Gleisbett gestürzt sein. Wie die Bundespolizei auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, handelte es sich aber um einen Suizid. Die Person sei gestorben. Anmerkung der Redaktion Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über (mögliche) Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. \ Wetter in Berlin: Es soll auch am Freitag schneien Auch am Freitag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiter schneien. Die Meteorologen rechnen mit leichtem Schneefall mit Neuschneemengen zwischen 1 und 3 Zentimetern. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 0 und 2 Grad. Vor allem am Morgen und Abend müssen sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger auf Glätte einstellen. In der Nacht zum Samstag nimmt der Schneefall dann ab. Trotz des Warnstreiks im öffentlichen Dienst räumt die Berliner Stadtreinigung (BSR) die Straßen und Radwege. Ein Notdienst wurde eingerichtet. \ Die Berliner zeigen sich winterlich kreativ. Auf dem Instagram-Account „Dasistberlinbitch“ wurde ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, wie eine Person auf Skiern durch die winterliche Hauptstadt gleitet. Ein weiterer Clip zeigt, wie Fahrgäste einen Bus der BVG anschieben, weil er wegen der Glätte nicht weiterfahren konnte





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BERLIN UNFALL WINTER SCHNEE GLÄTTE FEUERWEHR WEATHER CREATIVITY

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Im Herzen ein bisschen kleinkariert: Ein Abend mit Jan Böhmermann in BerlinAm Donnerstag trat Jan Böhmermann in Berlin auf. Auf dem Konzert zelebrierte er den Kampf gegen rechts. Doch was heißt das eigentlich genau? Die Kritik.

Weiterlesen »

Bandenmäßiger Rauschgifthandel per Post - Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecktBerlin - Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse

Weiterlesen »

Berlin erleidet Schneechaos: Wintereinbruch sorgt für Glatteis und S-Bahn-ProblemeSchnee und Eis überziehen Berlin, die Temperaturen bleiben klirrend kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert den eisigen Winter auch in den kommenden Tagen. Trotz Streiks bei der BSR werden die Straßen geräumt. Die S-Bahn hat mit Signalreparaturen an mehreren Linien zu kämpfen.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Es bleibt ungemütlich in Berlin und BrandenburgAuch zum Ende der Woche versteckt sich die Sonne größtenteils. Lediglich am Freitag könnte sie sich vereinzelt zeigen. Nachts sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

Weiterlesen »