Schnee, Glätte und Frost in Deutschland: Im Liveticker gibt es aktuelle DWD-Warnungen, Wetter-Updates und Infos zu den Folgen für den Verkehr.

Schnee, Frost und gefährliche Glätte beschäftigen Deutschland. Wo schneit es gerade? Wo drohen glatte Straßen und Verkehr sprobleme? Alle wichtigen Entwicklungen zur aktuellen Wetterlage gibt es hier im Liveticker.

Ganz Deutschland bleibt eisig kalt. Viel Schnee kommt zwar nicht mehr vom Himmel, aber es kann gefährlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Wer am ersten Adventswochenende auf den Weihnachtsmarkt will, sollte sich also besser warm anziehen. Die bevorstehende Nacht werde"zapfig", sagt Meteorologe Oliver Reuter.

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Bis Samstagmorgen kann das Quecksilber auf bis zu minus acht Grad fallen, direkt an den Alpen sogar auf unter minus zehn Grad. Nur an der See ist es ein wenig milder. Tagsüber herrscht vor allem im Osten Dauerfrost. Kleine Plusgrade sind am Nachmittag möglich.