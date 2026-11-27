Autos überschlagen sich, rutschen in Straßengräben oder prallen gegen Bäume: Von Passau über Regensburg bis in den Landkreis Erding hat der Wintereinbruch für zahlreiche Unfälle gesorgt. Ein Überblick.

Schnee und Glätte haben in Niederbayern für rund 80 wetterbedingte Polizei einsätze gesorgt. Besonders betroffen waren die Landkreise Passau und Rottal-Inn. Schnee und Glätte haben am Donnerstag für zahlreiche Polizei einsätze in Niederbayern gesorgt.

Seit den Mittagsstunden gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern rund 80 wetterbedingte Einsatzmeldungen ein. Besonders betroffen waren die Landkreise Rottal-Inn und Passau. Auf der A3 bei Regensburg kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Glätteunfall. Wie die Polizei mitteilt verlor ein 21-jähriger BMW-Fahrer gegen 4.40 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg kurz vor der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting die Kontrolle über sein Auto.

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Der BMW prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Laut Polizei hatte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Passau ereigneten sich am Donnerstag 17 witterungsbedingte Verkehrsunfälle – zehn im Landkreis und sieben im Stadtgebiet.