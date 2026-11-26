Schneefall behindert im südlichen Oberbayern den Straßenverkehr und hat zu Unfällen geführt. Die A93 Richtung Österreich war ab dem Inntaldreieck für die Arbeit der Räumdienste zeitweise gesperrt. Die Polizei rät von Fahrten in Richtung Tirol ab.

in Österreich und Lastwagen-Staus vor der Grenze ist die Inntal-Autobahn A93 in Richtung Süden zeitweise gesperrt gewesen. Vor allem Lastwagen stauten sich nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und Blockabfertigung an der österreichischen Grenze bis nach Rosenheim zurück, also bis zur Abfahrt von der Autobahn 8, sagte ein Polizeisprecher.

Deshalb durften zeitweise keine Fahrzeuge mehr auf die A93 in Richtung Süden fahren. Die Auswirkungen sind noch immer zu spüren und führen zu Staus. Die Polizei rät im südlichen Oberbayern dringend von nicht zwingend erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol ab: "Auch Ausweichstrecken, insbesondere in Richtung Salzburg, werden nach derzeitiger Einschätzung stark überlastet sein und keine verlässliche Alternative bieten.

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" Autofahrer werden gebeten, nicht notwendige Fahrten zu verschieben oder ihre Routenplanung entsprechend anzupassen. Außerdem berichtet die Polizei von zahlreichen Verkehrsunfällen bei den winterlichen Straßenverhältnissen. Im Bereich des Sudelfelds seien Fahrzeuge einer Bundeswehrkolonne ins Rutschen geraten, mindestens eines landete in einem Graben. Die Insassen seien leicht verletzt worden.