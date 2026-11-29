Ein Wintermarkt voller Kultur, Musik und handgemachter Produkte: Das Silent Green lädt zum kostenlosen Winterfest nach Berlin-Wedding ein.

Weihnachtliche Figuren und jede Menge festliche Dekoration: das Winterfest im Silent GreenSo sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Handgemachte Produkte, winterliche Leckereien und ein vielfältiges Kulturprogramm: Das Silent Green lädt am 5. und 6.

Dezember 2026 zum Winterfest ein. Wer einenabseits des klassischen Trubels sucht, könnte hier fündig werden. Das Kulturquartier in Berlin-Wedding öffnet für zwei Tage voller vorweihnachtlicher Stimmung seine Türen. Der Wintermarkt findet sowohl im Freien als auch in den Innenräumen statt.

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Die Mieter des Geländes stellen ihre Arbeit vor. An den Marktständen gibt es handgefertigte, regionale und nachhaltige Produkte sowie klassische und ausgefallene Leckereien. Mehr als nur ein Wintermarkt Neben dem Marktgeschehen wartet ein umfangreiches Programm auf die Besucher. An beiden Tagen werden historische Führungen angeboten, bei denen Interessierte mehr über die Geschichte des ehemaligen Krematoriums erfahren können.