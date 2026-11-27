Jede Jahreszeit hat für Autofahrer so ihre Tücken - der Winter hat es besonders in sich. Von vermeintlich trockenem Asphalt über Reifglätte bis zu Blitzeis und Schnee. Wie Sie trotzdem sicher fahren.

Jede Jahreszeit hat für Autofahrer so ihre Tücken - der Winter hat es besonders in sich. Von vermeintlich trockenem Asphalt über Reifglätte bis zu Blitzeis und Schnee.

Wie Sie trotzdem sicher fahren.

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"Brrr" - nun ist der Winter da - mit Kälte, Schnee, Matsch, Reifglätte oder gar tückischem Blitzeis. Für Autofahrer heißt es, noch vorsichtiger zu fahren und noch mehr Zeit einzuplanen. Schon allein, um morgens das Auto ordnungsgemäß freizukratzen, denn ein Guckloch reicht nicht. Auch unterwegs behält man besser einen kühlen Kopf und lässt es auf winterlich glatten Straßen ruhig angehen, rät der ADAC.