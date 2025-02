Winterliche Temperaturen mit Anstieg bis zu 15 Grad

Niedrige Temperaturen prägen die nächsten Tage, in einigen Regionen werden sogar Tiefstwerte von bis zu -15 Grad erreicht. Ab der zweiten Wochenhälfte erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann jedoch einen Temperaturanstieg, der in einigen Regionen Höchstwerte von bis zu 15 Grad erreichen wird.

Wie es heute und in den nächsten Tagen aussieht Heute ist schon bei einem Sonntagsspaziergang dicke Winterkleidung Pflicht: Im Osten und Süden gibt es laut dem Wetterdienst gebietsweise leichten Dauerfrost, sonst liegen die Temperaturen bei 0 bis plus 5 Grad. In der Nacht zu Montag wird es dem DWD-Meteorologen Nico Bauer zufolge dann verbreitet frostig - und mancherorts bitterkalt. In verschneiten Orten im Osten können die Tiefstwerte in der Früh örtlich bei minus 15 Grad liegen. Im Tagesverlauf rechnet der DWD mit viel Sonne. Dabei bleibt es am Montag kalt mit Höchstwerten um den Gefrierpunkt im Osten und Norden und maximal plus 5 Grad im Rest des Landes. Auch in der Nacht zu Dienstag werden Tiefstwerte bis minus 8 Grad im Westen beziehungsweise bis minus 15 Grad im Osten erwartet. Tagsüber soll es auch dann mancherorts sonnig werden bei Höchstwerten bis plus 7 Grad. Meteorologe: Temperaturen kommen «wieder aus dem Eiskeller» «In der zweiten Wochenhälfte setzt sich von Südwesten voraussichtlich eine markante Milderung durch», sagt Meteorologe Bauer. Bis Freitag können die Höchstwerte im Westen örtlich auf vorfrühlingshafte plus 15 Grad steigen. «In der Osthälfte wird es voraussichtlich vorerst nicht ganz so mild, aber auch dort kommen die Temperaturen wieder aus dem Eiskeller!





