Leichter Dauerfrost, böiger Wind an der Küste und mancherorts Regen: In Niedersachsen und Bremen kann es auf den Straßen glatt werden. Wann müssen Autofahrer besonders aufpassen?

Leichter Dauerfrost, böiger Wind an der Küste und mancherorts Regen: In Niedersachsen und Bremen kann es auf den Straßen glatt werden. Wann müssen Autofahrer besonders aufpassen?

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen zeigt sich das Wochenende winterlich. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu -4 Grad, teilweise besteht Glatteisgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Heute bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Bei Werten um -1 Grad herrscht leichter Dauerfrost.

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Auf den Inseln steigen die Höchstwerte auf 2 Grad an. Küstennah weht ein frischer und böiger Südostwind. In der Nacht auf Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt aber trocken. Die Minimaltemperaturen liegen zwischen -1 Grad an der Ems und -4 Grad im Bergland.