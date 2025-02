Winterpilze: Naturliches Superfood für das Immunsystem

Pilze sammeln kann man nicht nur im Herbst, Winterpilze sind das Superfood schlechthin und stärken das Immunsystem.

Wer während eines Spaziergangs durch den Wald noch schnell ein paar Winterpilze ernten kann, sichert sich damit natürliches Superfood für das Immunsystem . Wer glaubt, Pilze sammeln könne man nur im Herbst, der ist auf dem Holzweg. Winterpilze schmecken nicht nur toll, sie sind auch das Superfood schlechthin. Denn sie helfen, Ihr Immunsystem so richtig aufzumöbeln und gegen die Tücken der Infekt-Zeit zu wappnen.

Zuverlässig in ganz Deutschland findet man: Austernseitling, Samtfußrübling, Frostschneckling wachsen zwischen November und Februar. Judasohren findet man das ganze Jahr über in heimischen Wäldern. Elisabeth Westphal, Pilzsachverständige in Berlin und Brandenburg: „Alle vier sind Frost-unempfindlich, brauchen tiefe Temperaturen. Sie sind Totholz-Zersetzer und wachsen deshalb meistens an Baumstümpfen oder liegenden Stämmen von Laubbäumen.“ Der Samtfüßrübling (auch Winterrübling genannt) ist ein hervorragender Speisepilz, schmeckt leicht nussig. Er sitzt etwa an Buche, Pappel, Eiche, Linde oder Weide. Der Frostschneckling wächst gerne einzeln in Nadelgehölzen und ist ein gesunder, gut schmeckender Pilz. Er darf aber nicht mit dem gefährlichen Gifthäubling verwechselt werden. Judasohren gehören zu den Ganzjahrespilzsorten. Sie schmecken gut und sind besonders gesund. Zu finden sind sie in Wäldern in ganz Deutschland, sie bevorzugen alte Holundersträucher oder Buchen. „Nach dem Sammeln fünf Minuten in die Sonne, reichert sich das Vitamin D in ihnen noch mehr an“, erklärt Elisabeth Westphal. Westphal: „Samtfußrübling und Austernseitling sind medizinisch heilwirksam, das wurde in Studien nachgewiesen. Ihre Inhaltsstoffe stärken das Immunsystem, sind antiviral, antioxidativ und richten sich sogar gegen bestimmte Krebs-Erkrankungen. Und sie sind gute Fänger von freien Radikalen, aggressiven Molekülen, die gesunde Zellen angreifen.“ Der Samtfüßrübling sieht dem Grünblättrigen Schwefelkopf ähnlich, für Menschen giftig. Der Austernseitling hat den sehr bitteren Doppelgänger Gelbstieliger Muschelseitling und der Frostschneckling kann mit dem Gifthäubling verwechselt werden. Nur Judasohren haben keinen Doppelgänger





