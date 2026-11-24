Die Zelte in Bahrenfeld bleiben 2026 geschlossen. Was Ticketkäufer jetzt wissen müssen – und welche Pläne es gibt.

Schlechte Nachrichten für Weihnachtsfans: Das Winterspektakel auf der Trabrennbahn Bahrenfeld fällt in diesem Jahr aus. Seit Jahren gehört das Winterspektakel zum Hamburger Veranstaltungskalender. Doch jetzt die überraschende Nachricht: 2026 bleiben die Zelte in Bahrenfeld für das beliebte Winterprogramm geschlossen.

Ganz verabschieden müssen sich die Fans von dem Format allerdings nicht. 2019 lockte das Winterspektakel erstmals mit Artistik, Live-Musik, Jahrmarkt und Gastronomie auf die Trabrennbahn in Bahrenfeld. In diesem Jahr sollte es am 12. Dezember losgehen. Doch daraus wird nichts: Die Veranstaltung pausiert 2026.

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Das teilte eine Sprecherin der MOPO mit. Als Grund nennt die Veranstalterfamilie Mignon mehrere Faktoren, die in diesem Jahr zusammenkommen. Neben Umbauten und noch offenen Genehmigungsfragen gebe es vertragliche und organisatorische Herausforderungen. Besonders ins Gewicht fallen demnach die Energiekosten: Das Beheizen der Zelte sei mehr als doppelt so teuer geworden.

Unter diesen Bedingungen wäre ein Winterspektakel nur mit zu vielen Kompromissen möglich gewesen. Für Besucher gibt es zumindest in finanzieller Hinsicht eine gute Nachricht: Wer bereits Karten gekauft hat, bekommt sein Geld zurück. Laut Veranstalter erstattet die Verkaufsplattform Ticketmaster den Kaufpreis automatisch. Käufer müssen sich demnach nicht selbst um die Rückzahlung kümmern.

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Ganz ohne großes Zelt-Event soll Hamburg aber nicht bleiben. Die Mignon-Familie konzentriert sich nun auf ein neues Sommerfestival am Fischereihafen an der Elbe. Termine und Programm sollen Anfang 2027 bekannt gegeben werden. Die Mittel, die bislang in Hamburger Kulturprojekte flossen, sollen direkt dem neuen Festival zugutekommen.

„Das Winterspektakel hat Hamburg viele wunderbare Winterabende geschenkt, und das soll langfristig so bleiben. Jetzt stecken wir aber erst mal unsere ganze Energie in etwas Neues“, sagt Hannah Goldsweer, Chefin des Winterspektakels. Die Pause soll nach Angaben der Veranstalter eine Ausnahme bleiben. Die Zelte in Bahrenfeld sollen weiterhin genutzt werden.

Gemeinsam mit der HafenCity Hamburg GmbH sucht Mignon nach Lösungen. Eine ist wohl schon gefunden: Zunächst soll die Staatsoper Hamburg die Zelte als Ausweichspielstätte bekommen. Während der Renovierung ihres Orchestergrabens benötige diese eine vorübergehende Unterkunft, so die Veranstalter zur MOPO. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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